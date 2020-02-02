Под видео разговора Остапчука с Осадчей опубликовали множество комментариев .

Тухлое: Пользователи Сети возмутились из-за интервью Остапчука о разводе instagram.com/vova_ostapchuk

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Пользователи Сети отреагировали на интервью телеведущего Владимира Остапчука, которое он дал Екатерине Осадчей. Видео появилось на странице "Світське життя" вчера, 1 февраля. В кадре Остапчук прокомментировал развод с супругой Еленой Войченко, а также ответил на ее недавние обвинения касательно его измен и нерегулярной помощи детям. В частности, Владимир отметил, что ни разу не изменял супруге за 12 лет брака, а также назвал суммы, которые выплачивает на дочку и сына.

Однако, заверения Остапчука не убедили пользователей Сети - под видео множатся комментарии, в которых фолловеры отмечают, что Владимир был не убедителен в своих оправданиях. Пользователи Сети отметили, что по внешнему виду телеведущего было видно, что он говорит неправду, также в Сети уверены, что Остапчуку не поверила и сама Катя Осадчая:

Тухлое интервью и воспламенения эфирного времени. Оделся как учитель младших классов и челки зализал, чтобы в образе быть лучше. И не такое то супер финансирования - менее две тысячи долларов в месяц на двоих детей, которые привыкли к жизни в достатке 😏



Никогда еще не видела Катю с таким отвращением на лице и полностью разделяю эти чувства. Как она сказала, многие знают, что шел к другой женщине. А он все отрицает. Думал, что придет и покажет, какой он вежливый, когда все ожидали скандальной ответы? Ага, сделал бы он точно скандал, если бы было в чем Елене упрекнут.

Вова, хе***овый с тебя актер, муж и отец. Да и ведущий некий, оскомину всем и до развода набил. Удачи, Елене)

В час ночи он просыпался, бедненький, позвонит дочери в Канаду. Давайте все его пожалеем! Даже не помнит, сколько раз они с женой расходились. Семьянин одним словом.

Заучил текст и как только Осадчая задает неожиданно вопрос, он все равно продолжает свое чесать не по теме.

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Ой не верю ему вообще ни капли, врет и не краснеет

Фу, неискренность его до зашкаливает, человек не психолог легко это поймет даже по мимике и жестах. Не смог придумать быстро причины ссор, растерялся, стер знает что. Осадчая вплоть прямо горела недоверием к его словам. Никчемный, самовлюбленный и лживый Остапчук. Еще надеялся, что ему поверят))

Я одна все интервью чувствовала себя Станиславским с его знаменитым:“ Не верю!“? В каждом слове фальш и враньё. я белый и пушистый,а она “ай-яй-яй“)))) Ой не зря он у себя в инсте комменты закрыл под этой темой.. Гадкий такой осадок после его интервью,не мужик он, не мужик... Ну и Катино выражение лица,как отдельный вид искусства)))))))

Как правило Екатерина руку подает на прощание, а здесь нет ...

Фу, Вова, лучше бы ты не прикладывал этот подорожник в прайм-тайме, и посты никакие не писал, и интервью не давал. А просто развелся, раз так случилось.

Как не пыталась Катя сделать свою работу все все заметили и поняли - ну и одежда и прическа- палевно

Как это унизительно все я я я я, низко ты с этой женщиной жил у тебя 2 детей от нее, разочарована в Остапчук а поймал звезду и большую звезду, некий мачо чувак, низко.

Остапчук, найди в себе силы, стать мужчиной хотя бы после развода. Не обижай детей, и их мать, которая тебе их подарила. Доказывай им всю жизнь что они любимы не только на словах, но и деньгами, и действиями. Они в вашем разводе не виноваты.

Тухлое интервью, - написали в Сети.

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Ранее мы писали, что Владимир Остапчук рассказал о советах хейтеров.

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