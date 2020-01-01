Украинские звезды назвали ТОП-5 мест, куда стоит отправиться прямо сейчас

Украинские знаменитости рассказали, куда стоит отправится весной.

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Унылое, на первый взгляд, межсезонье - отличный повод не “зависать” в неважном настроении дома, а отправиться, пускай даже и в небольшое, но путешествие! Что посмотреть и как настроить себя на дальнейшую продуктивную весну - на личном опыте рассказывают артисты и телеведущие!

Темпераментная экзотика: Рио-де-Жанейро



Эксперт - Никита Добрынин (“Золотий грамофон”, М1):

Когда ехал сюда, представлял себе Рио фестивальным танцполом и криминальным миром из “Города Бога”. И отчасти все оно так: громкие крики и танцы на каждом шагу, самба и яркие костюмы по всему городу. Рио - это огромная жаркая песочница. Кариокас (так себя называют местные жители) на пляже появляются чаще, чем дома. Это не то что культ, это стиль жизни. Мы живем на пляже Копакабана, и это классика: линия белоснежного песка шириной 300 метров, которая уходит вдаль на несколько километров. Каждый второй предмет на пляже - мяч, каждый третий на этом пляже - Роналдиньо.

Никита Добрынин пресс-служба

Рай на земле: Мальдивы

Эксперт - СолоХа (“Найкращі кліпи тижня”, М1)

Бриз с океана и виды красивого острова способствуют полному погружению в природу. День может начинаться с пробежки по пляжу, который будто бы видишь в фильме, - таким в рабочих столичных буднях не позанимаешься! Релакс под пальмами помогает строить дальнейшие планы!

СолоХа пресс-служба

Идеально для отдыха с детьми: Шарм-Эль-Шейх

Эксперт - Сергей Алексеич (“Головний хіт-парад країни”, М1)

Только такая бешеная и легкая на подъем семья, как наша, увидев выгодный тур, который нам подтвердили только глубоким вечером, на следующее утро могла быть в 9:00 в аэропорту “Борисполь” :) У отдыха в Шарме есть как минимум один конкретный плюс: теплый климат, позволяющий прятаться здесь от погодных “непоняток” межсезонья. А что еще нужно для полного счастья, кроме солнца, моря и надежного “тыла” в виде отеля с лайфстайлом “все включено”?

Сергей Алексеич пресс-служба

Европа тоже может “дать жару”: Мадрид

Эксперт - Marietta

Мадрид - очень красивый город, но интересно то, что он до сих пор имеет статус села, меня очень впечатлило! Испанцы все медленно делают? и наверняка им просто лень заниматься такой проблемой, как статус города :) Город прекрасно подходит шопоголикам, потому что здесь очень много магазинов. Я ездила с подружками, нам было весело! Нереальное количество вкусных заведений, модных рынков и баров. И да, апартаменты мы выбрали в квартале с разными национальностями, поэтому вечером заскучать было трудно!

Marietta пресс-служба

Классическая средневековая сказка: Нюрнберг

Эксперт - GROSU

Этот город насыщен историей и невероятной архитектурой, очень уютный и комфортный. У него есть своя история, которая чувствуется на каждом шагу.

По-моему, Нюрнберг переплюнет по романтичности и Париж, и Венецию!

После шоппинга приятно пройтись по улицам старого города. Попить горячего пунша с вкусными пряниками и просто наслаждаться жизнью!