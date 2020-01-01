День рождения Ольги Фреймут: Стильные образы именинницы

25 февраля ведущей Ольге Фреймут исполняется 38 лет.

Во вторник, 25 февраля известная украинская ведущая и журналистка Ольга Фреймут отмечает день рождения. Будущая телезвезда получила высшее образование в Лондоне. И даже успела попробовать себя в роли журналиста компании Би-би-си.

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После возвращения в Украину Ольга работала в международном отделе 5-го канала и fashion-журналистом в программе “Завтрак с 1+1“. Но известность ей принесла роль ведущей утреннего шоу “Подъем“ на Новом канале. Позже Фреймут работала в таких проектах, как “Шоумания”, “Ревизор”, “Кто сверху?”, “КабриоЛето”, “ШоумаSтгоуон”, “Голос страны”, “Инспектор Фреймут”, “На ножах”, ”От пацанки, до панянки” и “Роман с Ольгой”. Кроме того, в Фреймут было собственное шоу “Оля“.

Недавно ведущая решила попробовать себя в роли писательницы. Она опубликовала несколько детских книг и антологию “Школа пані Фреймут“. Кроме того, Фреймут основала собственное издательство Snowdrop.

В честь дня рождения Ольги Фреймут Ivona подготовила подборку стильных образов ведущей.

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери.

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