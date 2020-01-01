Леся Никитюк в бикини похвасталась отдыхом в Египте

Ведущая опубликовала эффектный кадр, где она плавает на спине.

Популярная украинская ведущая, звезда многих развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать подписчиков яркими фотографиями с отдыха в Египте.

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Так, на этот раз знаменитость похвасталась эффектным кадром. На своей странице в Инстаграм Леся опубликовала снимок, где она позирует в пестром бикини. Артистка плавает на спине в море.

Леся Никитюк в Египте Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию Никитюк.

Яка ж ти гарна .. ❤️

Ого какая фотка 🔥🔥🔥🔥

Тьотя Наташа заценила?)))

Леся Іванівна, дуже чудове фото!!!

Якщо фото повернути на 180 ще крутіше виглядає 🔥🔥🔥🔥

То время, когда и сторис и фотки смотрю с удовольствием. 👍 Во так и должно быть!

Така бомбезна😍😘🙌

Как русалка 🧜‍♀️ очень красивая ❤️

Шикарна Леді!

Ранее Леся Никитюк рассекретила свои параметры.

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