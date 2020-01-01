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Леся Никитюк в бикини похвасталась отдыхом в Египте

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Ведущая опубликовала эффектный кадр, где она плавает на спине.
Леся Никитюк в бикини похвасталась отдыхом в Египте
Леся Никитюк в бикини похвасталась отдыхом в Египте
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая, звезда многих развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать подписчиков яркими фотографиями с отдыха в Египте.

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Так, на этот раз знаменитость похвасталась эффектным кадром. На своей странице в Инстаграм Леся опубликовала снимок, где она позирует в пестром бикини. Артистка плавает на спине в море.

Леся Никитюк в Египте
Леся Никитюк в Египте
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию Никитюк.

  • Яка ж ти гарна .. ❤️
  • Ого какая фотка 🔥🔥🔥🔥
  • Тьотя Наташа заценила?)))
  • Леся Іванівна, дуже чудове фото!!!
  • Якщо фото повернути на 180 ще крутіше виглядає 🔥🔥🔥🔥
  • То время, когда и сторис и фотки смотрю с удовольствием. 👍 Во так и должно быть!
  • Така бомбезна😍😘🙌
  • Как русалка 🧜‍♀️ очень красивая ❤️
  • Шикарна Леді!

Ранее Леся Никитюк рассекретила свои параметры.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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