Леся Никитюк в бикини похвасталась отдыхом в Египте
Ведущая опубликовала эффектный кадр, где она плавает на спине.
Популярная украинская ведущая, звезда многих развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать подписчиков яркими фотографиями с отдыха в Египте.
Читай также: “Тетя Наташа не поймет“: Леся Никитюк забавно потроллила хейтеров
Так, на этот раз знаменитость похвасталась эффектным кадром. На своей странице в Инстаграм Леся опубликовала снимок, где она позирует в пестром бикини. Артистка плавает на спине в море.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию Никитюк.
- Яка ж ти гарна .. ❤️
- Ого какая фотка 🔥🔥🔥🔥
- Тьотя Наташа заценила?)))
- Леся Іванівна, дуже чудове фото!!!
- Якщо фото повернути на 180 ще крутіше виглядає 🔥🔥🔥🔥
- То время, когда и сторис и фотки смотрю с удовольствием. 👍 Во так и должно быть!
- Така бомбезна😍😘🙌
- Как русалка 🧜♀️ очень красивая ❤️
- Шикарна Леді!
Ранее Леся Никитюк рассекретила свои параметры.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил