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"Вульгарненько для мамочки": Жена Сергея Бабкина удивила провокационным фото

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Снежана Бабкина снялась топлес в ванной.
"Вульгарненько для мамочки": Жена Сергея Бабкина удивила провокационным фото
"Вульгарненько для мамочки": Жена Сергея Бабкина удивила провокационным фото
instagram.com/snezhana_babkina

Супруга украинского исполнителя Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина решила порадовать своим подписчиков откровенной фотографией в соцсети. Звезда показала, как провела вечер понедельника.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появился снимок, где она позирует топлес. Снежана лежит в одних шортах в ванне с голубой водой. Грудь Бабкина прикрыла руками, держа стакан с напитком.

Снежана Бабкина
Снежана Бабкина
Скриншот

Однако не всем пользователям Сети понравился пикантный кадр Снежаны. Многие подписчики заявили, что маме троих детей не стоит постить в Сети такие фото.

  • Вы конечно красивая женщина, но мне интересно, как Ваш муж позволил выложить на всеобщий обзор такую фотку?
  • Извините, но как-то вульгарненько для Мамочки троих деток
  • Сейчас яжемамки налетят
  • Да, голубой цвет, цвет неба, воды, и мой любимый. Но, Снеж, зачем такие фото? Похвалить за это надо? Почему кроме Серёжи это должен кто-то видеть, другие мужчины должны видеть? Не понимаю.
  • Девчоночки, безусловно Снежана красивая и женственная... И, конечно, дело не количестве детей...Просто, мне кажется детям не очень комфортно когда родители выставляют такие фото на показ
  • Снежана - ты умничка! Абсолютно свободная и счастливая!!!
  • Вульгарного абсолютно ничего. Все эстетично и прекрасно, женственно, нежно.
  • О боже люди ну и что что мама троих детей так что ей теперь паранджу одеть. Если бы все поступали так как чувствуют себя то сразу стало бы всем легче жить. И вообще не нравиться отпишитесь а не обсуждайте вы что себе звёздности хотите добавить. Бесите своей завистью и правильностью у меня всё.
  • Вы классная, кайфуете, вот и рядом с вами всем кайфово.

Ранее сообщалось, что Снежана Бабкина показала подросшого сына Елисея.

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Теги: Снежана Бабкина
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Источник: Ivоna bigmir)net

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