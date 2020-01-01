"Вульгарненько для мамочки": Жена Сергея Бабкина удивила провокационным фото

Снежана Бабкина снялась топлес в ванной.

Супруга украинского исполнителя Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина решила порадовать своим подписчиков откровенной фотографией в соцсети. Звезда показала, как провела вечер понедельника.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появился снимок, где она позирует топлес. Снежана лежит в одних шортах в ванне с голубой водой. Грудь Бабкина прикрыла руками, держа стакан с напитком.

Снежана Бабкина Скриншот

Однако не всем пользователям Сети понравился пикантный кадр Снежаны. Многие подписчики заявили, что маме троих детей не стоит постить в Сети такие фото.

Вы конечно красивая женщина, но мне интересно, как Ваш муж позволил выложить на всеобщий обзор такую фотку?

Извините, но как-то вульгарненько для Мамочки троих деток

Сейчас яжемамки налетят

Да, голубой цвет, цвет неба, воды, и мой любимый. Но, Снеж, зачем такие фото? Похвалить за это надо? Почему кроме Серёжи это должен кто-то видеть, другие мужчины должны видеть? Не понимаю.

Девчоночки, безусловно Снежана красивая и женственная... И, конечно, дело не количестве детей...Просто, мне кажется детям не очень комфортно когда родители выставляют такие фото на показ

Снежана - ты умничка! Абсолютно свободная и счастливая!!!

Вульгарного абсолютно ничего. Все эстетично и прекрасно, женственно, нежно.

О боже люди ну и что что мама троих детей так что ей теперь паранджу одеть. Если бы все поступали так как чувствуют себя то сразу стало бы всем легче жить. И вообще не нравиться отпишитесь а не обсуждайте вы что себе звёздности хотите добавить. Бесите своей завистью и правильностью у меня всё.

Вы классная, кайфуете, вот и рядом с вами всем кайфово.

Ранее сообщалось, что Снежана Бабкина показала подросшого сына Елисея.

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