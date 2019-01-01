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Сергей Бабкин вместе с супругой украсил обложку известного глянца

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Сергей и Снежана Бабкины снялись в фотосессии для нового номера журнала "Натали".
Сергей Бабкин вместе с супругой украсил обложку известного глянца
Сергей Бабкин вместе с супругой украсил обложку известного глянца
instagram.com/babkin_official

Известный украинский музыкант и актер Сергей Бабкин и его супруга Снежана Бабкина приняли участие в фотосессии для нового номера журнала “Натали“. Об этом сообщил сам исполнитель на своей странице в Instagram.

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Сергей опубликовал обложку декабрьского выпуска глянца, где он и его жена позируют в интересных образах. Так, на снимке Бабкин сидит в кожаных штанах, черной жилетке и белом пиджаке. Снежана стоит за спиной у мужа. Она запечатлена в черном платье с фатиновой юбкой. Одной рукой она гладит подбородок Сергея, а в другой руке держит цветок.

Отметим, что на обложке Снежана позирует с длинными волосами. Однако девушка сделала короткую стрижку еще в октябре. Скорее всего, фотосессия для декабрьского номера “Натали“ состоялась два месяца назад.

“Подводим итоги этого года и, как всегда, разговариваем по душам“, - подписала фото Сергей Бабкин.

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Ранее сообщалось, Сергей Бабкин рассказал об особенных новогодних традициях.

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
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Источник: Ivоna bigmir)net

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