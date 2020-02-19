Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Снежана Бабкина показала подросшого сына Елисея

Комментариев: 1
18 февраля малышу исполнилось восемь месяцев.
Снежана Бабкина показала подросшого сына Елисея
Снежана Бабкина показала подросшого сына Елисея
instagram.com/snezhana_babkina

Украинская актриса, танцовщица и супруга исполнителя Сергея Бабкина, Снежана Бабкина поделилась с поклонниками новым фото младшего сына. 18 февраля Елисею исполнилось восемь месяцев.

Читай также: Сергей Бабкин рассказал, где его супруга кормит малыша грудью

По случаю небольшого праздника звездная мама обнародовала в Инстаграм милое фото малыша, где он позирует с домашними любимцами. А также похвасталась первыми достижениями Елисея.

Так, в описании к снимку Снежана отметила, что за последний месяц сын научился ползать, сидеть и вставать, держась за что-то. Кроме того, Бабкина опубликовала распорядок дня малыша.

“За этот месяц столько всего произошло! Елисей пополз. Сам садится. Любит стоять в горке ( на вытянутых ручках и ножках). Сам встаёт, держась за что-то.
Из новенького в еде- иногда добавляю в супик мясную консервочку и на ночь даю безмолочную кашку.
Распорядок дня:
☀️Просыпаемся 9-9.30- кефирчик+ творожок+фруктовая пюрешка (50-100-120 гр)
☀️10.45-11.00- грудное молочко. И гулять.
☀️13.30-14.00- приходим домой. Грудное молочко.
☀️ 16.00- супик овощной, овощной с мяском (50-70 гр)
☀️ 17.00- грудное молочко. Гулять
☀️19.00-19.30- грудное молочко
☀️21.00- купание
☀️21.30- безмолочная кашка( 50-100 гр)+грудное молочко
☀️3.00-4.00- грудное молочко
☀️7.00- грудное молочко“, - поделилась Снежана.

Сын Снежаны и Сергея Бабкиных
Сын Снежаны и Сергея Бабкиных
Скриншот

Ранее Сергей Бабкин вместе с супругой украсил обложку известного глянца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Снежана Бабкина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.02.2020, 15:28
Оценка:  0
гость
Поxyй на расписанный режим , вырастет педиком больным.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь