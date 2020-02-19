Снежана Бабкина показала подросшого сына Елисея

18 февраля малышу исполнилось восемь месяцев.

Украинская актриса, танцовщица и супруга исполнителя Сергея Бабкина, Снежана Бабкина поделилась с поклонниками новым фото младшего сына. 18 февраля Елисею исполнилось восемь месяцев.

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По случаю небольшого праздника звездная мама обнародовала в Инстаграм милое фото малыша, где он позирует с домашними любимцами. А также похвасталась первыми достижениями Елисея.

Так, в описании к снимку Снежана отметила, что за последний месяц сын научился ползать, сидеть и вставать, держась за что-то. Кроме того, Бабкина опубликовала распорядок дня малыша.

“За этот месяц столько всего произошло! Елисей пополз. Сам садится. Любит стоять в горке ( на вытянутых ручках и ножках). Сам встаёт, держась за что-то.

Из новенького в еде- иногда добавляю в супик мясную консервочку и на ночь даю безмолочную кашку.

Распорядок дня:

☀️Просыпаемся 9-9.30- кефирчик+ творожок+фруктовая пюрешка (50-100-120 гр)

☀️10.45-11.00- грудное молочко. И гулять.

☀️13.30-14.00- приходим домой. Грудное молочко.

☀️ 16.00- супик овощной, овощной с мяском (50-70 гр)

☀️ 17.00- грудное молочко. Гулять

☀️19.00-19.30- грудное молочко

☀️21.00- купание

☀️21.30- безмолочная кашка( 50-100 гр)+грудное молочко

☀️3.00-4.00- грудное молочко

☀️7.00- грудное молочко“, - поделилась Снежана.

Сын Снежаны и Сергея Бабкиных Скриншот

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