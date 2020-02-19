Снежана Бабкина показала подросшого сына Елисея
Украинская актриса, танцовщица и супруга исполнителя Сергея Бабкина, Снежана Бабкина поделилась с поклонниками новым фото младшего сына. 18 февраля Елисею исполнилось восемь месяцев.
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По случаю небольшого праздника звездная мама обнародовала в Инстаграм милое фото малыша, где он позирует с домашними любимцами. А также похвасталась первыми достижениями Елисея.
Так, в описании к снимку Снежана отметила, что за последний месяц сын научился ползать, сидеть и вставать, держась за что-то. Кроме того, Бабкина опубликовала распорядок дня малыша.
“За этот месяц столько всего произошло! Елисей пополз. Сам садится. Любит стоять в горке ( на вытянутых ручках и ножках). Сам встаёт, держась за что-то.
Из новенького в еде- иногда добавляю в супик мясную консервочку и на ночь даю безмолочную кашку.
Распорядок дня:
☀️Просыпаемся 9-9.30- кефирчик+ творожок+фруктовая пюрешка (50-100-120 гр)
☀️10.45-11.00- грудное молочко. И гулять.
☀️13.30-14.00- приходим домой. Грудное молочко.
☀️ 16.00- супик овощной, овощной с мяском (50-70 гр)
☀️ 17.00- грудное молочко. Гулять
☀️19.00-19.30- грудное молочко
☀️21.00- купание
☀️21.30- безмолочная кашка( 50-100 гр)+грудное молочко
☀️3.00-4.00- грудное молочко
☀️7.00- грудное молочко“, - поделилась Снежана.
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