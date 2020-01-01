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"Тетя Наташа не поймет": Леся Никитюк забавно потроллила хейтеров

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Ведущая Нового канала показала фото в обтягивающем топе.
"Тетя Наташа не поймет": Леся Никитюк забавно потроллила хейтеров
"Тетя Наташа не поймет": Леся Никитюк забавно потроллила хейтеров
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая Украины, звезда Нового канала Леся Никитюк поделилась новыми кадрами с отдыха. На этот раз знаменитость отправилась в отпуск в египетский курортный город Шарм-эш-Шейх.

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На днях Лесю раскритиковала пользовательница Сети за пикантное фото. В ответ звезда решила опубликовать несколько снимков в обтягивающем наряде и высказаться о нападках подписчицы из Новосибирска.

Так, на своей странице в Инстаграм Никитюк разместила два фото, где она позирует в бежевом топе и шортах такого же цвета. Спортивный наряд артистка дополнила модными очками.

В описании к снимках Леся в шутку заявила, что хотела надеть топ без бюстгальтера, но тетя Наташа из Новосибирская ее не поймет.

“Хотела без бюстгальтера одеть этот топ... но Цьоця Наташа меня не поймёт😆#50+ P.S. Для тих хто не в курсі! Вчора мене не взлюбила в коментах якась тьотя Наташа з Новосібірска 50+😄.. а я ж не можу від тої думки... шо їй не вгодила😁❤️“, - написала Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Скриншот

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Скриншот

Ранее Леся Никитюк выпустила первый сингл “Ямы“.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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