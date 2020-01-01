Певица рассказала о сложностях перелетов и похвасталась хорошим массажем.

Сложный день: Слава Каминская показала пикантное фото без макияжа instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с поклонниками рассказом о сложном перелете из Испании в Украину. Артистка опубликовала в Инстаграм эмоциональный пост, в котором описала все перипетии своего сложного дня и отметила, что ее спас только вечерний массаж, который ей сделали в Харькове. К посту артистка добавила фото, на котором позирует, сидя на массажной кушетке, прикрывая грудь подушкой. Слава позирует совсем без макияжа.

Представьте как я обрадовалась, когда прилетела, чемодан на месте и в гримерке меня ждёт массаж 👌🏼🙌🏼 , который мне организовала подруга🙏🏼 Я люблю своих друзей! И люблю добрых людей! Сегодняшний день в очередной раз доказал мне, что таких много! #помогайтелюдям и #людибудутпомогатьвам! Всем пис ✌🏼, - написала Слава.

Сложный день: Слава Каминская показала пикантное фото без макияжа instagram.com/babaslavka

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