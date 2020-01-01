Ну что за наряд: Образ Ольги Фреймут раскритиковали в Сети
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Телеведущую Ольгу Фреймут раскритиковали в Сети за экстравагантный наряд с ярким макияжем. Снимок Ольга выставила в Инстаграм. В кадре она появилась в асимметричном серебристом платье с декоративными вставками. Образ знаменитости дополнил яркий макияж "смоуки-айз". В подписи Фреймут добавила лишь лаконичное сердечко, намекнув на то, что образ ей очень понравился.
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Стиль Ольги на фото вызвал неоднозначные эмоции у поклонников:
- Щось не дуже вдале фото
- Ужас, человек который пишет о правилах и этикетке, не может так выглядеть
- Бритни Спирс в молодости)))💕🔥
- Оля, у Вас тут нездоровый вид
- Що за жах?!😱😱
- Гарний мейк.Гарна жінка.Гарне фото.Щне один доказ того,що гарно можна виглядади не виставляючи всі принади на показ.Браво Олю!🔥
- Какой необычный материал платья...
- Какое уродство😂😂😂
- Снежная королева, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ольга Фреймут поздравила старшую дочь с 14-летием.
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