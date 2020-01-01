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Ну что за наряд: Образ Ольги Фреймут раскритиковали в Сети

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Телеведущая позировала в "рваном" платье с необычным макияжем.

Ну что за наряд: Образ Ольги Фреймут раскритиковали в Сети
Ну что за наряд: Образ Ольги Фреймут раскритиковали в Сети
instagram.com/realpotap

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Телеведущую Ольгу Фреймут раскритиковали в Сети за экстравагантный наряд с ярким макияжем. Снимок Ольга выставила в Инстаграм. В кадре она появилась в асимметричном серебристом платье с декоративными вставками. Образ знаменитости дополнил яркий макияж "смоуки-айз". В подписи Фреймут добавила лишь лаконичное сердечко, намекнув на то, что образ ей очень понравился. 

Ну что за наряд: Образ Ольги Фреймут раскритиковали в Сети
Ну что за наряд: Образ Ольги Фреймут раскритиковали в Сети
instagram.com/freimutolia

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Стиль Ольги на фото вызвал неоднозначные эмоции у поклонников:

  • Щось не дуже вдале фото
  • Ужас, человек который пишет о правилах и этикетке, не может так выглядеть
  • Бритни Спирс в молодости)))💕🔥
  • Оля, у Вас тут нездоровый вид
  • Що за жах?!😱😱
  • Гарний мейк.Гарна жінка.Гарне фото.Щне один доказ того,що гарно можна виглядади не виставляючи всі принади на показ.Браво Олю!🔥
  • Какой необычный материал платья...
  • Какое уродство😂😂😂
  • Снежная королева, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут поздравила старшую дочь с 14-летием. 

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Теги: Ольга Фреймут, критика, стиль звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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