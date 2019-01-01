Влюбленных засняли на премьера комедии "Голая правда".

Новый избранник: В Сеть попало фото бойфренда Славы Каминской instagram.com/babaslavka

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Не успели утихнуть разговоры о новой избраннице экс-супруга певицы Славы Каминской пластического хирурга Эдгара, как “рыжая бестия“ сама засветилась с новым возлюбленным. Парочку "застукали" на премьере украинской комедии "Голая правда", в которой сыграла Каминская. С ярким брюнетом она посмотрела кино и провела афтепати. Скриншот с видео, на котором видно Славу и ее нового избранника, появился в Телеграм-канале Соломии Витвицкой.

У Славы Каминской есть новый любовник!

Накануне Дня всех влюбленных - думаю, эта история многих вдохновит - когда заканчивается одна любовь, всегда начинается что-то другое. И Слава это доказывает.

Хотя она отказалась комментировать новые отношения своего экс-супруга. На премьере фильма "Голая правда" заметили, как рыжую красавицу нежно держал за руку красивый брюнет. И вот сегодня от своего агента я получила видео с афтерпати премьеры этой новой сладкой парочки нашего шоу-бизнеса) Желаем нового счастья и любви всем когда разведенным, - написала Витвицкая, добавив фото.

Слава Каминская со спутником telegram

Ранее мы писали, что новая девушка Эдгара Каминского рассказала, как он ее завоевал.

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