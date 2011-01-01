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"Лучший отец": В Сети появилось новое фото Владимира Кличко с 5-летней дочерью

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Бывшая невеста Владимира Кличко показала трогательное фото.
"Лучший отец": В Сети появилось новое фото Владимира Кличко с 5-летней дочерью
"Лучший отец": В Сети появилось новое фото Владимира Кличко с 5-летней дочерью
Getty images

Экс-возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, американская актриса и певица Хейден Панеттьери поделилась трогательной фотографией.

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На своей странице в Twitter 30-летняя артистка опубликовала милый снимок, где Владимир танцует с 5-летней дочерью Кайей Евдокией. Звездный папа позировал на снимке в белой футболке, черных спортивных штанах и черных кроссовках. А девочка была одета в серое платье с изображением красного цветка. Судя по заднему фону кадра, фото было сделано во время празднования дня рождения дочери боксера и актрисы.

“Лучший отец в мире“, - подписала снимок Хейден.

Владимира Кличко с дочерью
Владимира Кличко с дочерью
Скриншот

Отметим, что Кличко и Панеттьери начали встречаться в 2011 году. 9 декабря 2014 года у них родилась дочь. Пара планировала пожениться в Украине. Однако, в августе 2018 года стало известно об их расставании.

Ранее сообщалось, что бойфренд Хейден Панеттьери во второй раз ее избил.

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Теги: Владимир Кличко, Хейден Панеттьери
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Источник: Ivоna bigmir)net

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