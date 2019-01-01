Экс-возлюбленная Владимира Кличко Хейден Панеттьери решила сменить прическу.

Бывшая невеста Кличко сменила имидж: Как сейчас выглядит Хейден Панеттьери Getty Images

Известная американская актриса и певица, бывшая девушка украинского боксера Владимира Кличко Хейден Панеттьери удивила фанов неожиданными переменами во внешности. Артистка решила сменить прическу.

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В своем Twitter-аккаунте звезда сериала “Нэшвилл“ опубликовала новую фотографию, на которой позирует с короткими волосами. Хейден сделала стрижку-пикси.

“Моя внутренняя Кирби“, - подписала снимок Панеттьери, ссылаясь на свою героину с фильма “Крик 4“, в которой была такая же прическа.

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Напомним, экс-невеста Кличко отметила День благодарения с парнем, который ранее ее избил.

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