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Дженнифер Лопес показала архивное фото своих детей в честь их дня рождения

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Певица поздравила малышей с Днем рождения.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
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Дженнифер Лопес, которая собирается в скором времени выйти замуж, поздравила своих близнецов Эмму и Макса с Днем рождения, опубликовав в сети архивное фото малышей.

На снимке дети звезды совсем маленькие, а Дженнифер, только ставшая мамой, склоняется над их колыбелью. 

Я знаю, что вам сегодня 12 лет, но вы всегда будете моими малышами... С днем рождения, мои прекрасные кокосики! - трогательно подписала Джей Ло раритетный снимок. 

К слову, близнецы Эмма и Макс не только поддержали помолвку Дженнифер с Алексом Родригесом, но и, по словам Лопес, заявили, что будут рады, если у пары появятся совместные дети.

Ранее Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в жарком фотосете.

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Теги: Дженнифер Лопес, дети звезд
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