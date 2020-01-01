Дженнифер Лопес показала архивное фото своих детей в честь их дня рождения

Певица поздравила малышей с Днем рождения.

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Дженнифер Лопес, которая собирается в скором времени выйти замуж, поздравила своих близнецов Эмму и Макса с Днем рождения, опубликовав в сети архивное фото малышей.

На снимке дети звезды совсем маленькие, а Дженнифер, только ставшая мамой, склоняется над их колыбелью.

Я знаю, что вам сегодня 12 лет, но вы всегда будете моими малышами... С днем рождения, мои прекрасные кокосики! - трогательно подписала Джей Ло раритетный снимок.

К слову, близнецы Эмма и Макс не только поддержали помолвку Дженнифер с Алексом Родригесом, но и, по словам Лопес, заявили, что будут рады, если у пары появятся совместные дети.

Ранее Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в жарком фотосете.

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