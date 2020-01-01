Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в жарком фотосете

Артистка приняла участие в фотосессии для известного бренда.

Всемирно известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть новой фотосессией. Звезда позировала для популярного американского бренда Guess.

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На своей странице в Инстаграм Джей Ло опубликовала несколько кадров, где она демонстрирует ретро-образы. Так, на одно из снимков певица похвасталась стройной фигурой в купальнике с леопардовым принтом.

На других фото Лопес предстала в модном джинсовом сарафане, обтягивающем черном комбинизоне в белый горошек и в стильном белом костюме.

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Ранее сообщалось, что 50-летняя Дженнифер Лопес хочет родит ребенка от Родригеса.

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