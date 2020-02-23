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Беременная девушка Илона Маска разрешит ребенку выбрать себе пол

Комментариев: 1
31-летняя певица Граймс выступила с неожиданным заявлением .
Граймс и Илон Маск
Граймс и Илон Маск
Соцсети

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Девушка Илона Маска, певица Граймс заявила, что после рождения своего ребенка она разрешит ему выбрать свою гендерную принадлежность самостоятельно. Об этом будущая мама рассказала на своей странице в Twitter.

Звезда призналась, что не собирается делать акцент на поле будущего ребенка. Она хочет предоставить малышу право самому выбрать свой пол. Граймс добавила, что ее решение основывается на том, что она чувствует, и что ребенку не нужно знать в этом ограничений.

Напомним, что в январе 2019 года 31-летняя певица Граймс (Клэр Элис Буше) объявила о том, что ждет ребенка от миллиардера Илона Маска. Пара заявила, что выбрала авангардное имя для своего ребенка, которое не понравилось никому из их близких.

У Илона Маска уже есть пятеро сыновей от канадской писательницы Джастин Уилсон, с которой он развелся в 2008 году.

Ранее Наталка Карпа объяснила, почему крестным ее ребенка стал Тарас Тополя.

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Теги: Граймс, беременность, Илон Маск
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Вереснь    23.02.2020, 17:24
Оценка:  0
Вереснь
Там совершеннолетие в 21 год.Тогда,конечно,может хоть голову себе отрезать,если пустая.
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