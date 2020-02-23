Беременная девушка Илона Маска разрешит ребенку выбрать себе пол

31-летняя певица Граймс выступила с неожиданным заявлением .

Читай также: Ну все, ждем четвертого: В Сети уверены в беременности Седоковой

Девушка Илона Маска, певица Граймс заявила, что после рождения своего ребенка она разрешит ему выбрать свою гендерную принадлежность самостоятельно. Об этом будущая мама рассказала на своей странице в Twitter.

Звезда призналась, что не собирается делать акцент на поле будущего ребенка. Она хочет предоставить малышу право самому выбрать свой пол. Граймс добавила, что ее решение основывается на том, что она чувствует, и что ребенку не нужно знать в этом ограничений.

Напомним, что в январе 2019 года 31-летняя певица Граймс (Клэр Элис Буше) объявила о том, что ждет ребенка от миллиардера Илона Маска. Пара заявила, что выбрала авангардное имя для своего ребенка, которое не понравилось никому из их близких.

У Илона Маска уже есть пятеро сыновей от канадской писательницы Джастин Уилсон, с которой он развелся в 2008 году.

Ранее Наталка Карпа объяснила, почему крестным ее ребенка стал Тарас Тополя.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​