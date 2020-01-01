Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Плохо подготовилась": Девушка Маска впервые прокомментировала беременность

Комментариев: 0
Канадская исполнительница попросила совета у подписчиков, как правильно подойти к вопросу родов и воспитания ребенка .

"Плохо подготовилась": Девушка Маска впервые прокомментировала беременность
instagram.com/grimes

Читай также: Такой сладкий: Тодоренко показал свежие фото сына с Мальдив

Недавно стало известно, что девушка американского инженера и миллиардера Илона Маска 31-летняя канадская исполнительница Grimes (Клэр Буше) ждет от него ребенка. Новость разлетелась по Сети после того, как девушка выставила в Инстаграм фото с округлым животом. Общественность была заинтригована - пользователи Сети долго пытались понять, правда это или фейк. 

Теперь 31-летняя певица развеяла сомнения, сделав новую публикацию в Инстаграм, в которой описала свои ощущения во время "первого периода беременности". 

Клэр призналась подписчикам, что первые недели беременности были для нее очень тяжелыми в физическом плане. Также девушка пожаловалась, что сейчас у нее болит все тело и она, явно, не была готова к тому, что с ней происходит:

Фейк или правда? Я чувствую, что очень плохо подготовилась. Я совершенно не понимала, во что ввязалась. Это состояние хорошо для творчества - появилось много диких идей, но физически мне очень трудно. Я стала более чуткой и ранимой эмоционально. Я более чувствительна и менее способна сопротивляться перед лицом хейтеров онлайн и прочего хаха. , - написала девушка Маска.

скриншот

Читай также: Самая молодая миллиардерша шикарно отпраздновала День рождения дочери - фото

В самом конце поста Клэр попросила совета - как правильно подготовиться к родам и дальнейшему воспитанию ребенка, поскольку считает себя пока не очень сознательной.

В диалог с девушкой в комментариях вступила звезда Кэти Перри. Она посоветовала Клэр не быть настолько критичной к себе.

Создание нового человека - тяжелая работа в мире, - написала певица.

Ранее мы писали, что Илон Маск зачитал рэп. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Илон Маск, дети звезд, беременность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь