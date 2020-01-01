Канадская исполнительница попросила совета у подписчиков, как правильно подойти к вопросу родов и воспитания ребенка .

"Плохо подготовилась": Девушка Маска впервые прокомментировала беременность instagram.com/grimes

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Недавно стало известно, что девушка американского инженера и миллиардера Илона Маска 31-летняя канадская исполнительница Grimes (Клэр Буше) ждет от него ребенка. Новость разлетелась по Сети после того, как девушка выставила в Инстаграм фото с округлым животом. Общественность была заинтригована - пользователи Сети долго пытались понять, правда это или фейк.

Теперь 31-летняя певица развеяла сомнения, сделав новую публикацию в Инстаграм, в которой описала свои ощущения во время "первого периода беременности".

Клэр призналась подписчикам, что первые недели беременности были для нее очень тяжелыми в физическом плане. Также девушка пожаловалась, что сейчас у нее болит все тело и она, явно, не была готова к тому, что с ней происходит:

Фейк или правда? Я чувствую, что очень плохо подготовилась. Я совершенно не понимала, во что ввязалась. Это состояние хорошо для творчества - появилось много диких идей, но физически мне очень трудно. Я стала более чуткой и ранимой эмоционально. Я более чувствительна и менее способна сопротивляться перед лицом хейтеров онлайн и прочего хаха. , - написала девушка Маска.

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В самом конце поста Клэр попросила совета - как правильно подготовиться к родам и дальнейшему воспитанию ребенка, поскольку считает себя пока не очень сознательной.

В диалог с девушкой в комментариях вступила звезда Кэти Перри. Она посоветовала Клэр не быть настолько критичной к себе.

Создание нового человека - тяжелая работа в мире, - написала певица.

Ранее мы писали, что Илон Маск зачитал рэп.

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