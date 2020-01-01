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Наталка Карпа объяснила, почему крестным ее ребенка стал Тарас Тополя

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Певица считает своего звездного кума заботливым и ответственным.
Наталка Карпа и Тарас Тополя
Наталка Карпа и Тарас Тополя
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Наталка Карпа, которая недавно стала мамой, рассказала, почему выбрала на роль крестного отца Тараса Тополю. Певица также отметила, что Тарас сыграл большую роль в создании ее семьи.

По словам Наталки, когда она с мужем узнала, что ждет ребенка о другой кандидатуре крестного, кроме лидера группы “Антитіла“ они даже не думали.

Когда мы узнали, что ждем ребенка, даже не думали о другой кандидатуре на роль крестного — только Тарас. Он, отец двоих сыновей, такой заботливый, так умеет успокоить ребенка. Во время церемонии Злата у него на руках даже не заплакала, - рассказала Карпа в интервью “Факты и комментарии“.

Кроме того, именно Тополя сыграл большую роль в создании семьи Наталки и Евгения Терехова. Ведущая познакомилась с будущим мужем, когда вместе с “Антитілами“ приехала на концерт предвыборной агитации кандидата в мэры Павлограда. Тогда Евгений баллотировался на этот пост, после концерта они и познакомились. Но потом разъехались каждый по своим делам.

Следующая встреча произошла, когда Евгений пригласил Наталку и Тополю выступить перед украинскими воинами в госпиталях. Наталка и Евгений начали общаться, а вскоре и встречаться. Через непродолжительный промежуток времени Евгений предложил Наталке жить вместе, однако она не спешила. Тогда он сделал ей предложение.

Ранее Наталка Карпа поделилась шокирующими подробностями родов.

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Теги: Наталка Карпа, Тарас Тополя, крестный
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