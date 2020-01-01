Наталка Карпа поделилась шокирующими подробностями родов

26 декабря певица впервые стала мамой.

В конце декабря певица и ведущая Наталка Карпа впервые стала мамой. Знаменитость родила девочку, которую они с мужем назвали Златой. Спустя некоторое время Карпа призналась - роды были сложными.

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Роды Наталки Карпы были партнерскими. Певица рожала вместе с мужем, героем АТО Евгением. Впрочем, паре пришлось столкнуться с проблемами.

Я такая сознательная мамочка, которая хотела рожать без кесарева и анестезии. Но когда ты уже там и видишь совсем другие реалии, то думаешь “Та! Что эта эпидуралка“. А потом у нас был очень критический момент – начало падать сердцебиение ребенка и мы очень испугались. Закончилось все кесаревым сечением, но малышку достали. Она по шкале Апгар имела хорошие баллы. Она нам заплакала, мне сразу ее приложили к груди, остальное время грел час ее отец, – рассказала Наталка в программе “Светская жизнь“.

Ранее мы писали, что Наталка Карпа с мужем окрестили дочь и впервые показали ее лицо.

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