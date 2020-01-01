Известна дата свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

СМИ рассекретили дату важного события.

Звездная пара Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, которые обручились в 2019 году, решили пожениться летом. Об этом пишет издание Entertainment Tonight.

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Дженнифер и Алекс планируют пожениться летом и уже с нетерпением ждут этот день. Они уже все делают вместе, по сути живут как муж и жена, но их привлекает возможность оформить отношения официально, – сообщает инсайдер.

Жених и невеста планируют привлечь к церемонии бракосочетания всех членов семьи, включая своих 11-летних двойняшек Эмму и Макса Энтони. Также особая роль отведена на свадьбе дочерям Родригеса от первого брака, 14-летней Наташи и 11-летней Элли.

Напомним, что Алекс Родригес сделал предложение певице в марте в 2019 года, а в конце сентября пара устроила шумную вечеринку по случаю помолвки.

Ранее Дженнифер Лопес и Шакира взорвали Сеть зажигательным выступлением на Super Bowl 2020.

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