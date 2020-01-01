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Дженнифер Лопес и Шакира взорвали Сеть зажигательным выступлением на Super Bowl 2020

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Известные певицы устроили грандиозное шоу на финальном матче Американской футбольной лиги.
Дженнифер Лопес и Шакира взорвали Сеть зажигательным выступлением на Super Bowl 2020
Дженнифер Лопес и Шакира взорвали Сеть зажигательным выступлением на Super Bowl 2020
Getty Images

В Сети набирает популярности видео совместного выступления колумбийской исполнительницы Шакиры и американской певицы Дженнифер Лопес. В ночь на 3 февраля артистки вместе выступили в перерыве финальном матче Американской футбольной лиги Super Bowl 2020.

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На стадионе Hard Rock Stadium в Майами Шакира и Дженнифер представили попурри со своих самых известных песен. Так, во время грандиозного шоу можно было услышать такие хиты, как “She Wolf“, “Empire“, “Whenever, Wherever“, “Hips Do not Lie“, “Jenny from the Block,“ “Get Right“, “Waiting for Tonight“ и другие. Кроме того, к звездному дуэту неожиданно присоединилась 11-летняя дочь Лопес - Эмми. 

Напомним, ранее Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в жарком фотосете.

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Теги: Дженнифер Лопес, Шакира, Super Bowl
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Источник: Ivоna bigmir)net

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