Лопес и Родригес устроили вечеринку по случаю помолвки - фото

Певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес отпраздновали помолвку в Лос-Анджелесе.

В пятницу, 27 сентября известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее жених, бейсболист Алекс Родригес устроили вечеринку в Лос-Анджелесе в честь своей помолвки. Снимками с праздника влюбленные поделились в Instagram.

Читай также: Дженнифер Лопес стала звездной показа Versace: видео

Помолвку пара решила отметить в кругу самых близких людей и родственников. Так, на одном из фото Лопес и Родригес позируют со своими дочерьми от предыдущих браков.

“Так здорово отпраздновали с семьей и близкими друзьями прошлой ночью“, - написал Родригес в своем Instagram.

Instagram Дженнифер Лопес Скриншот

Instagram Дженнифер Лопес Скриншот

Instagram Дженнифер Лопес Скриншот

Читай также: Дженнифер Лопес похвасталась музыкальными талантами своих детей - видео

Отметим, что о помолвке Дженнифер Лопес и Алекс Родригеса стало известно в марте текущего года. Бейсболист сделал предложение певице во время отдыха на Багамских островах.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес пригласят на свадьбу всех своих бывших.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.