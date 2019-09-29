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Лопес и Родригес устроили вечеринку по случаю помолвки - фото

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Певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес отпраздновали помолвку в Лос-Анджелесе.
Лопес и Родригес устроили вечеринку по случаю помолвки - фото
Лопес и Родригес устроили вечеринку по случаю помолвки - фото
instagram.com/arod

В пятницу, 27 сентября известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее жених, бейсболист Алекс Родригес устроили вечеринку в Лос-Анджелесе в честь своей помолвки. Снимками с праздника влюбленные поделились в Instagram.

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Помолвку пара решила отметить в кругу самых близких людей и родственников. Так, на одном из фото Лопес и Родригес позируют со своими дочерьми от предыдущих браков.

“Так здорово отпраздновали с семьей и близкими друзьями прошлой ночью“, - написал Родригес в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So great celebrating with family and close friends last night. ❤️

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💕💕💕 9/27/19 💕💕💕

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Instagram Дженнифер Лопес
Instagram Дженнифер Лопес
Скриншот

Instagram Дженнифер Лопес
Instagram Дженнифер Лопес
Скриншот

Instagram Дженнифер Лопес
Instagram Дженнифер Лопес
Скриншот

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Отметим, что о помолвке Дженнифер Лопес и Алекс Родригеса стало известно в марте текущего года. Бейсболист сделал предложение певице во время отдыха на Багамских островах.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес пригласят на свадьбу всех своих бывших.

 

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Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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