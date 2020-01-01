Актриса позировала в боди и пиджаке для L'Officiel Italia.

Быть секс-бомбой в 55: Беллуччи показала горячие фото для глянца instagram.com/monicabellucciofficiel

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Итальянская актриса, за которой плотно закрепилась слава самой желанной женщины планеты, доказывает, что можно быть секс-бомбой и в 55 лет. На днях звезда снялась в фотосессии для журнала L'Officiel Italia, на страницах которого появится в весьма пикантных образах. Кадры “горячей“ съемки Беллуччи добавила в Инстаграм.

Так, на обложке глянца она позирует напротив темной скульптуры-бюста, взявшись за его край и пододвинув лицо к экспонату - при этом у Моники томное выражение лица и полуприкрытые веки. На заднем фоне виднеется символ Парижа - Эйфелева башня.

Быть секс-бомбой в 55: Беллуччи показала горячие фото для глянца instagram.com/monicabellucciofficiel

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Еще один снимок Моники поражает откровенностью - актриса позирует, присев на стол и широко расставив ноги. Из одежды на актрисе только полупрозрачное боди, поверх которого надет строгий пиджак.

Быть секс-бомбой в 55: Беллуччи показала горячие фото для глянца instagram.com/monicabellucciofficiel

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