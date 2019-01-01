Актриса была стильно одета, но избегала объективов папарацци.

Снова вместе?: Монику Беллуччи заметили на прогулке с экс-бойфрендом instagram.com/monicabellucciofficiel/

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55-летнюю кинодиву Монику Беллуччи часто называют самой красивой знаменитостью. У актрисы яркая внешность, отличная фигура и непревзойденное умение отлично подбирать одежду - для многих звезда служит эталоном “настоящей женщины“. Одной из “фишек“ Беллуччи уже много лет считались ее роскошные темные волосы, которые она недавно обстригла, сделав прическу каре. К слову, поклонники ничуть не расстроились - и даже отметили, что со стрижкой их кумир выглядит моложе.

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Такие кардинальные перемены во внешности Моники в Сети частенько связывали с ее расставанием с владельцем арт-галереи 37-летним Николасом Лефевром. Но, похоже, все не так однозначно... с расставанием. На днях парижские папарацци подловили Монику и Николаса, вместе гуляющими по городу. Пару дней назад их застали гуляющих по Парижу.

Моника, как всегда, демонстрирует безупречный вкус - она запечатлена в черном приталенном пальто с двубортной застежкой, под которым видно черное платье-миди и темные колготки. Дополнили образ сапоги из замши и солнцезащитные очки.

instagram.com/spletnik_ru

Николас Лефевр предпочел для прогулки с Беллуччи синие брюки и свитер со светлой жилеткой, поверх которой владелец галереи надел кашемировое пальто цвета хакки с фиалкового цвета шарфом.

Напомним, что о расставании Моники Беллуччи с Николасом Лефевром стало известно летом 2019. Тогда Беллуччи прокомментировала разрыв, отметив, что они с Николасом - хорошие друзья. Теперь остается пока гадать - воссоединились ли возлюбленные, или просто вышли на дружескую прогулку.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи снялась для обложки модного глянца.

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