Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Не узнать: Каменских показала, как выглядит с мейкапом и без него

Комментариев: 0
Артистка выставила видео из спортзала, на котором появилась совершенно без макияжа, а после этого добавила фото с ярким мейкапом.

Не узнать: Каменских показала, как выглядит с мейкапом и без него
Не узнать: Каменских показала, как выглядит с мейкапом и без него
instagram.com/kamenskux/

Читай также: Черная пантера: В Сети оценили стильный образ Насти Каменских

Певица Настя Каменских снова показала поклонникам, насколько бывает разной. В Инста-сториз артистка выставила коротенькое видео из раздевалки в спортзале, на котором позирует совершенно без макияжа. На Каменских - спортивная одежда, а волосы подобраны в высокий хвост.

Скриншот
Скриншот
instagram.com/kamenskux/

А через некоторое время Настя добавила в Инстаграм фото с ярким мейкапом, на котором выглядит совершенно по-другому. Певица одета в яркую куртку леопардовой расцветки, а кудрявые волосы обрамляют лицо.

Не узнать: Каменских показала, как выглядит с мейкапом и без него
Не узнать: Каменских показала, как выглядит с мейкапом и без него
instagram.com/kamenskux/

Похоже, звезда чувствует себя органично как с эффектным макияжем, так и без него - и с удовольствием показывает это поклонникам. 

Ранее мы писали, что Настя Каменских появилась в новом клипе в пикантном наряде. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, без макияжа, звезды без макияжа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь