Не узнать: Каменских показала, как выглядит с мейкапом и без него
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Певица Настя Каменских снова показала поклонникам, насколько бывает разной. В Инста-сториз артистка выставила коротенькое видео из раздевалки в спортзале, на котором позирует совершенно без макияжа. На Каменских - спортивная одежда, а волосы подобраны в высокий хвост.
А через некоторое время Настя добавила в Инстаграм фото с ярким мейкапом, на котором выглядит совершенно по-другому. Певица одета в яркую куртку леопардовой расцветки, а кудрявые волосы обрамляют лицо.
Похоже, звезда чувствует себя органично как с эффектным макияжем, так и без него - и с удовольствием показывает это поклонникам.
Ранее мы писали, что Настя Каменских появилась в новом клипе в пикантном наряде.
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