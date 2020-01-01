Артистка выставила видео из спортзала, на котором появилась совершенно без макияжа, а после этого добавила фото с ярким мейкапом.

Не узнать: Каменских показала, как выглядит с мейкапом и без него instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских снова показала поклонникам, насколько бывает разной. В Инста-сториз артистка выставила коротенькое видео из раздевалки в спортзале, на котором позирует совершенно без макияжа. На Каменских - спортивная одежда, а волосы подобраны в высокий хвост.

Скриншот instagram.com/kamenskux/

А через некоторое время Настя добавила в Инстаграм фото с ярким мейкапом, на котором выглядит совершенно по-другому. Певица одета в яркую куртку леопардовой расцветки, а кудрявые волосы обрамляют лицо.

Не узнать: Каменских показала, как выглядит с мейкапом и без него instagram.com/kamenskux/

Похоже, звезда чувствует себя органично как с эффектным макияжем, так и без него - и с удовольствием показывает это поклонникам.

Ранее мы писали, что Настя Каменских появилась в новом клипе в пикантном наряде.

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