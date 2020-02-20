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Что происходит?: Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак

Комментариев: 3
Артистка запостила в Инстаграм коллаж иллюстратора, на котором он обыграл сцену из "17 мгновений весны" .

Что происходит?: Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак
Что происходит?: Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода поразила Сеть фотоколлажом, на котором появилась в роли допрашиваемой в гестапо. Картинку Лобода добавила в Инстаграм. Ее создал иллюстратор из Казани, известный в соцсетях под псевдонимом Klod Mande. За основу художник взял небезызвестный кадр из культового фильма “17 мгновений весны“. Кроме допрашиваемой-Лободы на фото появляется Ксения Собчак в нацисткой форме. Она буквально нависает над артисткой, показывая ей фото немецкого исполнителя Тилля Линдеманна.

Вполне вероятно, что коллаж Лобода приурочила к выходу нового провокационного клипа Линдеманна на песню Platz Eins, в котором музыкант занимается сексом с российскими моделями.

Публикацию Ло оставила без подписи.

Что происходит?: Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак
Что происходит?: Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак
instagram.com/lobodaofficial

Подписчики Лободы активно комментируют пост, также намекая в подписях на “немецкое кино“. Одной из первых комментарий оставила “участница“ фото Ксения Собчак:

А мне оказывается,идет форма😂😂😂❤️❤️❤️, - написала Ксения.

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Вокруг подписи Собчак в Сети завязалось громкое обсуждение - фолловеры Светланы сочли, что знаменитости зря поднимают “немецкую“ тему.

  • Конечно! Только фашист мог запустить шоу “Дом“ и “Дом-2“.
  •  да, нацист из вас вышел бы хороший!!!
  • примеряете форму надзирателя?
  • Ксения, а я бы возмутилась оооочччееенннььь!!!! Вообще башню сносит? Весь мир сходит с ума пропагандируя Гитлера и нацизм и мы туда же? Вы же такая правильная женщина, за правду матку........ очень печально
  • Настоящая Ирма Грезе ,надзирательница нацистских лагерей!
  • Форму Hugo Boss для офицеров разрабатывал)канеш идёт
  • тебе очень идет такой образ 👍👍👍😚
  • у вас сильный👌, волевой подбородок.. 👍
  • Я запуталась😂Что тут происходит? 🤪
  • Гестапа натюрлих😂😂😂😂
  • Актуалочка пошла😂😂😂, - написали в Сети.

К слову, автор фотоколлажа Klod Mande также представил иллюстрацию, отсылающую к новому клипу Линдеманна.

Ты же Светлану Сергеевну хотел! Какие еще питерские куртизанки??, - написал художник.

Напомним, что Лободе приписывают роман с Тиллем Линдеманном, а также поклонники предполагают, что младшая дочь артистки - Тильда родилась от немецкого исполнителя. 

Ранее мы писали, что Лобода снялась для глянца в велосипедках и шубе.

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Теги: Светлана Лобода, Ксения Собчак, Тилль Линдеманн
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.02.2020, 15:22
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гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
НА ПЕРЕДАЧЕ "20 ВОПРОСОВ ПУТЛЕРУ", ОКУРОК ВЫСРАЛ, ЧТО ХОЧЕТ СНОВА ДРУЖИТЬ С УКРАИНОЙ!
А КУЙ ВАМ, БОЛЬШОЙ И ТОЛСТЫЙ, ВЫБЛЯДКИ МОКШАНСКИЕ!
ЕБ.И.ТЕСЬ САМИ, ПАСКУДЫ!!!
АК-74  (аноним)  21.02.2020, 15:21
Оценка:  0
АК-74
Расстрелять всех к ибени матери))).
гость  (аноним)  21.02.2020, 15:21
Оценка:  0
гость
И что это за жидовская блевотина?! ЛАбУда, пошла накуй!
Показывай свой уеб...щный перформанс для кацапских выблядков, а не в Украине?
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