Что происходит?: Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак
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Певица Светлана Лобода поразила Сеть фотоколлажом, на котором появилась в роли допрашиваемой в гестапо. Картинку Лобода добавила в Инстаграм. Ее создал иллюстратор из Казани, известный в соцсетях под псевдонимом Klod Mande. За основу художник взял небезызвестный кадр из культового фильма “17 мгновений весны“. Кроме допрашиваемой-Лободы на фото появляется Ксения Собчак в нацисткой форме. Она буквально нависает над артисткой, показывая ей фото немецкого исполнителя Тилля Линдеманна.
Вполне вероятно, что коллаж Лобода приурочила к выходу нового провокационного клипа Линдеманна на песню Platz Eins, в котором музыкант занимается сексом с российскими моделями.
Публикацию Ло оставила без подписи.
Подписчики Лободы активно комментируют пост, также намекая в подписях на “немецкое кино“. Одной из первых комментарий оставила “участница“ фото Ксения Собчак:
А мне оказывается,идет форма😂😂😂❤️❤️❤️, - написала Ксения.
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Вокруг подписи Собчак в Сети завязалось громкое обсуждение - фолловеры Светланы сочли, что знаменитости зря поднимают “немецкую“ тему.
- Конечно! Только фашист мог запустить шоу “Дом“ и “Дом-2“.
- да, нацист из вас вышел бы хороший!!!
- примеряете форму надзирателя?
- Ксения, а я бы возмутилась оооочччееенннььь!!!! Вообще башню сносит? Весь мир сходит с ума пропагандируя Гитлера и нацизм и мы туда же? Вы же такая правильная женщина, за правду матку........ очень печально
- Настоящая Ирма Грезе ,надзирательница нацистских лагерей!
- Форму Hugo Boss для офицеров разрабатывал)канеш идёт
- тебе очень идет такой образ 👍👍👍😚
- у вас сильный👌, волевой подбородок.. 👍
- Я запуталась😂Что тут происходит? 🤪
- Гестапа натюрлих😂😂😂😂
- Актуалочка пошла😂😂😂, - написали в Сети.
К слову, автор фотоколлажа Klod Mande также представил иллюстрацию, отсылающую к новому клипу Линдеманна.
Ты же Светлану Сергеевну хотел! Какие еще питерские куртизанки??, - написал художник.
Ты же Светлану Сергеевну хотел! Какие ещё питерские куртизанки?? @lobodaofficial @till_lindemann_official @rammsteinofficial #platzeins #светланалобода #тилльлиндеманн #лобода #линдеманн #раммштайн #питер #клип #мимино #кикабидзе #мкртчян #кино #киноклассика #комедия #юмор #шутки #приколы #орейро #топ #фотошоп #яхудожникятаквижу #клодманде #klodmande
Напомним, что Лободе приписывают роман с Тиллем Линдеманном, а также поклонники предполагают, что младшая дочь артистки - Тильда родилась от немецкого исполнителя.
Ранее мы писали, что Лобода снялась для глянца в велосипедках и шубе.
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