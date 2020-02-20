Артистка запостила в Инстаграм коллаж иллюстратора, на котором он обыграл сцену из "17 мгновений весны" .

Что происходит?: Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода поразила Сеть фотоколлажом, на котором появилась в роли допрашиваемой в гестапо. Картинку Лобода добавила в Инстаграм. Ее создал иллюстратор из Казани, известный в соцсетях под псевдонимом Klod Mande. За основу художник взял небезызвестный кадр из культового фильма “17 мгновений весны“. Кроме допрашиваемой-Лободы на фото появляется Ксения Собчак в нацисткой форме. Она буквально нависает над артисткой, показывая ей фото немецкого исполнителя Тилля Линдеманна.

Вполне вероятно, что коллаж Лобода приурочила к выходу нового провокационного клипа Линдеманна на песню Platz Eins, в котором музыкант занимается сексом с российскими моделями.

Публикацию Ло оставила без подписи.

Что происходит?: Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак instagram.com/lobodaofficial

Подписчики Лободы активно комментируют пост, также намекая в подписях на “немецкое кино“. Одной из первых комментарий оставила “участница“ фото Ксения Собчак:

А мне оказывается,идет форма😂😂😂❤️❤️❤️, - написала Ксения.

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Вокруг подписи Собчак в Сети завязалось громкое обсуждение - фолловеры Светланы сочли, что знаменитости зря поднимают “немецкую“ тему.

Конечно! Только фашист мог запустить шоу “Дом“ и “Дом-2“.

да, нацист из вас вышел бы хороший!!!

примеряете форму надзирателя?

Ксения, а я бы возмутилась оооочччееенннььь!!!! Вообще башню сносит? Весь мир сходит с ума пропагандируя Гитлера и нацизм и мы туда же? Вы же такая правильная женщина, за правду матку........ очень печально

Настоящая Ирма Грезе ,надзирательница нацистских лагерей!

Форму Hugo Boss для офицеров разрабатывал)канеш идёт

тебе очень идет такой образ 👍👍👍😚

у вас сильный👌, волевой подбородок.. 👍

Я запуталась😂Что тут происходит? 🤪

Гестапа натюрлих😂😂😂😂

Актуалочка пошла😂😂😂, - написали в Сети.

К слову, автор фотоколлажа Klod Mande также представил иллюстрацию, отсылающую к новому клипу Линдеманна.

Ты же Светлану Сергеевну хотел! Какие еще питерские куртизанки??, - написал художник.

Напомним, что Лободе приписывают роман с Тиллем Линдеманном, а также поклонники предполагают, что младшая дочь артистки - Тильда родилась от немецкого исполнителя.

Ранее мы писали, что Лобода снялась для глянца в велосипедках и шубе.

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