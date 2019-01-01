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В велосипедках и шубе: Лобода позировала для обложки глянца

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Артистка засветила свой эпатажный стиль на обложке журнала Glamour.

В велосипедках и шубе: Лобода позировала для обложки глянца
В велосипедках и шубе: Лобода позировала для обложки глянца
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода не устает поражать поклонников своими эпатажными образами. Артистка часто выходит на сцену в оригинальных нарядах, которые то нарочито откровенны, как юбка с разрезами по бокам, то пестрят богатой вышивкой и украшениями. Отдельной “фишкой“ Лободы является любовь к крупным украшениям.

Как оказалось, Ло способна надеть их даже под тренировочный наряд. Так, на обложке нового выпуска журнала glamour бунтарка Ло появится в топе, велосипедках и шубе, а дополнит образ объемное украшение на шею и крупные перстни.

Время скинуть шубы😉
Малышка LO идёт к вам!
Мартовский номер журнала Glamour уже в продаже😬🤘, - написала Ло.

В велосипедках и шубе: Лобода позировала для обложки глянца
В велосипедках и шубе: Лобода позировала для обложки глянца
instagram.com/lobodaofficial

Подписчики отметили, что им пришелся по душе такой “необычный“ наряд Ло и отметили, что артистка, как всегда выглядит ярко. 

Ранее мы писали, что Лободу раскритиковали за фото в купальнике. 

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Теги: Светлана Лобода, фотосесссия звезд, спортивная одежда, шуба
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Источник: IVONА bigmir)net

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