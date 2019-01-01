В Сети обсуждают образ, в котором Лобода появится в клипе Бадоева.

"Домовенок Кузя": Лобода удивила "растрепанным" образом в новом клипе instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода удивила поклонников непривычным образом, в котором появится в клипе на песню “Новый Рим“. В Инстаграм артистка показала постер новой видеоработы. В кадре Ло появилась в мохнатой шубе и с весьма экстравагантной прической - волосы артистки начесаны и торчат в разные стороны. Образ дополнил яркий макияж.

Это же фото выставил на своей страничке и режиссер клипа Алан Бадоев.

Малышка LO ( ha-ha)💥#soon

#новыйРим

#BADOEV2020, - подписал клипмейкер.

"Домовенок Кузя": Лобода удивила "растрепанным" образом в новом клипе instagram.com/lobodaofficial

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Пользователи Сети прокомментировали фото - они написали, что с такой прической Ло похожа на мультяшного героя:

Гламурный кузя 😂🔥

воу😅а вот это неожиданно,умеете же вы нас🙈 удивлять

Воу😻🔥 это что-то необычное и ОООООЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ🤤 Ждём клип🙏

Ну прям Пугачева

ааааа как мы ждееем🔥образ очень неожиданный😍

🤣🤣🤣пудель штрудель🙆🏼, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что фото Лободы в купальнике вызвало споры в Сети.

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