"Домовенок Кузя": Лобода удивила "растрепанным" образом в новом клипе
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Певица Светлана Лобода удивила поклонников непривычным образом, в котором появится в клипе на песню “Новый Рим“. В Инстаграм артистка показала постер новой видеоработы. В кадре Ло появилась в мохнатой шубе и с весьма экстравагантной прической - волосы артистки начесаны и торчат в разные стороны. Образ дополнил яркий макияж.
Это же фото выставил на своей страничке и режиссер клипа Алан Бадоев.
Малышка LO ( ha-ha)💥#soon
#новыйРим
#BADOEV2020, - подписал клипмейкер.
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Пользователи Сети прокомментировали фото - они написали, что с такой прической Ло похожа на мультяшного героя:
- Гламурный кузя 😂🔥
- воу😅а вот это неожиданно,умеете же вы нас🙈 удивлять
- Воу😻🔥 это что-то необычное и ОООООЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ🤤 Ждём клип🙏
- Ну прям Пугачева
- ааааа как мы ждееем🔥образ очень неожиданный😍
- 🤣🤣🤣пудель штрудель🙆🏼, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что фото Лободы в купальнике вызвало споры в Сети.
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