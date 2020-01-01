Модель сообщила, что приводит организм в норму после гормональных препаратов .

Хейли Бибер призналась, почему не готова стать матерью instagram.com/haileybieber

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Американская модель, жена канадского певца Джастина Бибера 23-летняя Хейли призналась, что пока не готова заводить детей и объяснила, почему. Откровенный комментарий девушка дала изданию People.

Возлюбленная Джастина Бибера рассказала, что в последнее время у нее возникали проблемы со здоровьем из-за того, что ранее девушка принимала противозачаточные препараты. Хейли отметила, что приложила много усилий, чтобы нормализовать гормональный фон, однако работа над восстановлением организма еще не закончена.

Последние два года я пила противозачаточные. Показатели гормонов ухудшились и поэтому моя кожа очень пострадала. Тогда я поняла, что сильно навредила себе, - рассказала Хейли.

Кроме того, в интервью Хейли Бибер отметила, что поддерживает хорошую форму и оздоравливает организм благодаря силовым тренировкам в спортзале, а также “горячему“ пилатесу.

Хейли Бибер призналась, почему не готова стать матерью instagram.com/haileybieber

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Однако, судя по всему, после восстановления здоровья - парочка все-таки начнет задумываться о детях - на это Хейли намекнула, сказав, что после свадьбы стала “настоящей домоседкой“. Девушка отметила, что полностью отказалась от посещения громких тусовок - и составляет супругу компанию дома.

Джастин и я - домоседы ... Я поняла, как это здорово - просто оставаться у камина по вечерам пятницы. Теперь я никогда не вернусь к прошлому образу жизни, - рассказала модель.

Хейли Бибер призналась, почему не готова стать матерью instagram.com/haileybieber

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