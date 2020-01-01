Модель Хейли Бибер впервые заговорила о редкой генетической мутации

Жена Джастина Бибера призналась, что всю жизнь страдает от эктродактилии.

Известная американская модель и супруга канадского исполнителя Джастина Бибера, Хейли Бибер (в девичестве Болдуин) впервые откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

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Знаменитость призналась, что родилась с генетической мутацией под названием эктродактилия. Болезнь проявляется недоразвитием пальцев. Об этом девушка рассказала в Instagram-Stories. Хейли опубликовала снимок левой руки с искривленным мизинцем.

“Окей, давайте поговорим о мизинцах... потому что я вечно смеялась над этим, я могла бы просто рассказать всем остальным, почему они такие кривые и страшные. У меня есть эта штука под названием эктродактилия, из-за которой мои мизинцы выглядят так, как выглядят. Это генетическое состояние, у меня оно было всю жизнь. Поэтому люди могут перестать спрашивать: “Что не так с ее мизинцами?“ Вот что не так!“, - написала Бибер.

Ранее сообщалось, что Джастин и Хейли Биберы страстно поцеловались на публике.

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