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Хейли Бибер показала, какой была в детстве: архивное фото

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Супруга Джастина Бибера поделилась в соцсети детским снимком.
Хейли Бибер показала, какой была в детстве: архивное фото
Хейли Бибер показала, какой была в детстве: архивное фото
instagram.com/haileybieber

Супруга канадского исполнителя Джастина Бибера, известная американская модель Хейли Бибер поделилась с подписчиками архивной фотографией. Звезда решила показать, как выглядела в детстве.

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Так, на официальной странице Хейли в Instagram появился кадр, где она позирует с короткими волосами в белом цветочном платье и красной кофте с кактусами. В левой руке она держит черную сумку. В описании к фото знаменитость пошутила над своей стрижкой.

“Черт ... эта стрижка!!“, - лаконично прокомментировала кадр Бибер.

Скриншот

Напомним, ранее Хейли Бибер показала фото страстного поцелуя с мужем.

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Теги: Хейли Бибер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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