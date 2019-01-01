Супруга Джастина Бибера поделилась в соцсети детским снимком.

Хейли Бибер показала, какой была в детстве: архивное фото instagram.com/haileybieber

Супруга канадского исполнителя Джастина Бибера, известная американская модель Хейли Бибер поделилась с подписчиками архивной фотографией. Звезда решила показать, как выглядела в детстве.

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Так, на официальной странице Хейли в Instagram появился кадр, где она позирует с короткими волосами в белом цветочном платье и красной кофте с кактусами. В левой руке она держит черную сумку. В описании к фото знаменитость пошутила над своей стрижкой.

“Черт ... эта стрижка!!“, - лаконично прокомментировала кадр Бибер.

Скриншот

Напомним, ранее Хейли Бибер показала фото страстного поцелуя с мужем.

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