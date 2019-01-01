Хейли Бибер показала еще два платья, в которых отгуляла собственную свадьбу: фото

Как насчет гламурного платья от Vera Wang с кроссовками?

Хейли Бибер показала платья, в которых отгуляла собственную свадьбу Instagram

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Мы уже подробно рассказывали, в чем Хейли Бибер вышла замуж за канадского исполнителя. Сегодня покажем еще два наряда, в которых звездная невеста веселилась на вечеринке после бракосочетания.

В сети появились фото, на которых Хейли и Джастин запечатлены в день свадьбы. Напомним, что они поженились 30 сентября.

Так, стилист Хейли опубликовала в соцсетях снимки невесты в белом платье от Ralph & Russo. Его высокий разрез открывал стройные ноги модели, обутые в босоножки от Jimmy Choo.

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Вторым свадебным нарядом стало сшитое на заказ жемчужно-белое платье от Vera Wang, в которой Болдуин переоделась позже. Гламурный туалет Хейли для удобства дополнила белыми кроссовками.

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Недавно появились первые кадры со свадьбы Джеффри Дина Моргана и Хилари Бертон.