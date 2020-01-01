"Хочу защитить ее": Бибер высказался о ранней славе Билли Айлиш

Бибер заявил, что хочет защитить 18-летнюю Айлиш от давления славы.

Популярный канадский исполнитель Джастин Бибер заявил, что готов защищать восходящую звезду, 18-летнюю певицу Билли Айлиш от давления славы. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Apple Music Beats 1.

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Так, в разговоре с ведущим, Бибер признался, что он сам не смог справиться с грузом ранней мировой славы. Артист заявил, что злоупотреблял наркотиками. И теперь боится, что Билли Айлиш также сломается под давлением славы и станет на путь саморазрушения.

Джастин расплакался, говоря, что он хочет стать источником поддержки Билли, если она когда-нибудь ей понадобится.

“Я хочу, чтобы она знала, что она может рассчитывать на меня... Я просто хочу защитить ее. Я не хочу, чтобы она потеряла все это. Я не хочу, чтобы она прошла через что-то, через что я прошел. Я не желаю этого никому. Так что, да, если ей когда-нибудь понадобится поддержка, мне всегда можно позвонить“, - сказал артист.

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Билли Айлиш поделилась отрывком с этого интервью на своей странице в Инстаграм. А также опубликовала несколько архивных фотографий, которые доказывают, что она является настоящей поклонницей Бибера.

“Я люблю тебя“, - прокомментировал публикацию Джастин.

Билли Айлиш Скриншот

Билли Айлиш - фанатка Джастина Бибера Скриншот

Билли Айлиш - фанатка Джастина Бибера Скриншот

Билли Айлиш - фанатка Джастина Бибера Скриншот

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш исполнит главный саундтрек к фильму о Бонде.

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