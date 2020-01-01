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Хейли Бибер показала архивные фото со свадьбы с Джастином

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Это самая очаровательная невеста!
Хейли Бибер показала архивные фото со свадьбы с Джастином
Хейли Бибер показала архивные фото со свадьбы с Джастином
instagram.com/haileybieber

Известная модель Хейли Бибер, которая накануне впервые заговорила о редкой генетической мутации, поделилась в сети архивными снимками со своей свадьбы. В Инстаграм жена Джастина Бибера разместила серию черно-белых фото, сделанных в счастливый день.

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На фотографиях Бибер позирует в черном костюме, а его очаровательная невеста в стильном платье с открытыми плечами и длинной фатой.

Получили еще несколько фотографий от нашего фотографа. Лучшие воспоминания, - подписала пост Хейли Бибер.

Ранее мы писали, что Джастин Бибер выпустил трек после длительного перерыва.

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Теги: Хейли Болдуин, Хейли Бибер, Джастин Бибер, свадьба
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