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Джастин Бибер признался, из-за чего рыдал на фото 2-летней давности

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Артист рассказал, что он очень эмоционален и может зарыдать после разговора с мамой или девушкой.

Джастин Бибер признался, из-за чего рыдал на фото 2-летней давности
Джастин Бибер признался, из-за чего рыдал на фото 2-летней давности
instagram.com/justinbieber

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Канадский исполнитель Джастин Бибер, который недавно выпустил альбом после 5 лет перерыва, прокомментировал фото 2018 года, которое некогда облетело Сеть. В кадре Джастин горько рыдает, сидя рядом со своей теперешней женой моделью Хейли Болдуин. Тогда поклонники предполагали, что столь бурную реакцию музыканта вызвал разрыв с певицей Селеной Гомес. 

Теперь же, два года спустя артист в новом эпизоде автобиографического мини-сериала “Justin Bieber: Seasons“ отметил, что на “том самом“ фото запечатлен совершенно обычный эпизод его жизни. Канадская звезда подчеркнул, что он очень эмоционален и действительно способен расплакаться посреди улицы. 

Я просто нормальный человек, который также плачет. Что я не имею права лить слезы. Каждый день так много людей разговаривают со своими мамами, женами и любимыми, и в этот момент они надламываются, понимаете? Но не фиксируют камеры во время этого. Я просто очень эмоциональный. Это нормально - ответил Бибер.

К слову, в этом году папарацци снова поймали Джастина плачущим - на этот раз артист назвал слезы - реакцией на мега популярность у прессы.

Джастин Бибер признался, из-за чего рыдал на фото 2-летней давности
Джастин Бибер признался, из-за чего рыдал на фото 2-летней давности
instagram.com/themegaagency

Ранее мы писали, что Анастасия Кожевникова рассказала, что ей подарил муж на Валентина.

 

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Теги: Джастин Бибер, слезы, конфуз
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Источник: IVONА bigmir)net

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