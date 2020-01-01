Певица объяснила, что дорогие подарки в их семье долго обсуждаются.

Только цветы: Экс-"ВИА Гра" Кожевникова призналась, почему муж редко делает ей подарки instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Экс-участница группы ВИА Гра Анастасия Кожевникова призналась, что провела День Валентина с мужем и его родителями. Об этом девушка сообщила в интервью Соломии Витвицкой. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале ведущей.

В кадре Настя сообщила, что родители супруга как раз приехали в гости в канун Дня влюбленных. поэтому они вчетвером поужинали в ресторане. Также Анастасия призналась, что получила в подарок от мужа только букет, отметив, что дорогие подарки в их семье - серьезный шаг и долго обсуждаются заранее.

Все дорогостоящие подарки в семье обсуждаются. Девочка я капризная, со своим вкусом - поэтому подарки обсуждаем заранее, чтобы точно угодить, - сообщила Настя.

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Кроме того, Кожевникова поделилась, что муж был очень рад, когда она покинула ВИА Гру и начала сольную карьеру.

Он всегда хотел, чтобы я пела сольно. Мы знакомы с раннего детства, познакомились на сцене - он тогда танцевал бальные танцы, я пела. Поэтому ему всегда это нравилось во мне, да и я всегда говорила, что хочу петь сольно, - поделилась Анастасия.

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