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Экс-девушка Ди Каприо Бар Рафаэли показала, как выглядела в 15 лет

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Израильская модель запостила архивное фото в купальнике.
Экс-девушка Ди Каприо Бар Рафаэли показала, как выглядела в 15 лет
Экс-девушка Ди Каприо Бар Рафаэли показала, как выглядела в 15 лет
Getty images

Известная израильская модель, ведущая “Евровидения 2019“ Бар Рафаэли поделилась с подписчиками архивной фотографией. 34-летняя звезда показала, как выглядела в юности.

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Так, на своей странице в Инстаграм бывшая возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо опубликовала пляжный кадр, где она запечатлена в розовом купальнике. Снимок был сделан, когда Бар было 15 лет во время фотосессии для глянца.

“Боже мой, посмотрите, что я нашла! Лишь 15“, - подписала фото Рафаэли.

Бар Рафаэли в 15 лет
Бар Рафаэли в 15 лет
Скриншот

Ранее сообщалось, что Бар Рафаэли в третий раз стала мамой.

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Теги: Бар Рафаэли
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Источник: Ivоna bigmir)net

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