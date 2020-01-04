Бывшая Ди Каприо выставила сексуальные беременные фото

Израильская модель Бар Рафаэли носит под сердцем третьего ребенка и нисколько не стесняется своего “нового” тела.

Одна из многочисленных экс-подружек оскароносного Леонардо Ди Каприо топ-модель Бар Рафаэли беременна третьим ребенком и, кажется, вполне довольна своей жизнью. Накануне она выставила свои фото из гримерки, на которых девушка позирует в нежном и простом сером платье-комбинации. Несмотря на достаточно большой срок, Бар выглядит невероятно - очень чувственно и трогательно.

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Напомним, что раньше Бар Рафаэли была одной из самых популярных моделей, снимаясь в рекламных кампаниях для таких брендов как Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli. Буквально с 15 лет девушка работает в фэшн-индустрии и за это время успела побывать на обложках самых авторитетных глянцев - Vogue, Elle, Harper’s Bazaar. С мужем, израильским бизнесменом Ади Эзра, у них есть две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

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