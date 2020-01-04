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Бывшая Ди Каприо выставила сексуальные беременные фото

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Израильская модель Бар Рафаэли носит под сердцем третьего ребенка и нисколько не стесняется своего “нового” тела.
Бар Рафаэли беременна третьим ребенком
Бар Рафаэли беременна третьим ребенком
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Одна из многочисленных экс-подружек оскароносного Леонардо Ди Каприо топ-модель Бар Рафаэли беременна третьим ребенком и, кажется, вполне довольна своей жизнью. Накануне она выставила свои фото из гримерки, на которых девушка позирует в нежном и простом сером платье-комбинации. Несмотря на достаточно большой срок, Бар выглядит невероятно - очень чувственно и трогательно. 

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Напомним, что раньше Бар Рафаэли была одной из самых популярных моделей, снимаясь в рекламных кампаниях для таких брендов как Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli. Буквально с 15 лет девушка работает в фэшн-индустрии и за это время успела побывать на обложках самых авторитетных глянцев - Vogue, Elle, Harper’s Bazaar. С мужем, израильским бизнесменом Ади Эзра, у них есть две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About to explode 🤰🏼

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

Раннее мы писали о том, как Эмили Ратаковски доказала естественность своих форм, продемонстрировав подростковое фото.  

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Теги: Бар Рафаэли, Бар Рафаэли беременна
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Источник: ivona.bigmir.net

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