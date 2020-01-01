Модель продемонстрировала идеальную фигуру в пикантном наряде .

Без белья: Ратаковски блеснула в откровенном платье и очаровала Сеть instagram.com/emrata

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Американская супермодель Эмили Ратаковски покорила Сеть элегантным и одновременно пикантным образом. В Инстаграм девушка, которая обожает откровенные наряды, выставила фото в черном платье с очень глубоким декольте и разрезами на бедрах. Фото позволяет рассмотреть, что под эффектным облегающим платьем нет белья. Образ девушка дополнила высокой прической с несколькими свободными прядями, обрамляющими лицо и легким макияжем.

Ощущая себя принцессой, - подписала фото модель.

Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

Подписчики оставили к снимку множество комментариев, в которых наделали Эмили комплиментов. К слову, актриса и певица Ванесса Хадженс отметила, что Эмили на фото напоминает суперзвезду Сальму Хайек.

Ранее мы писали, что Кайя Гербер засветила тату на фото без белья.

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