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Без белья: Ратаковски блеснула в откровенном платье и очаровала Сеть

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Модель продемонстрировала идеальную фигуру в пикантном наряде .

Без белья: Ратаковски блеснула в откровенном платье и очаровала Сеть
Без белья: Ратаковски блеснула в откровенном платье и очаровала Сеть
instagram.com/emrata

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Американская супермодель Эмили Ратаковски покорила Сеть элегантным и одновременно пикантным образом. В Инстаграм девушка, которая обожает откровенные наряды, выставила фото в черном платье с очень глубоким декольте и разрезами на бедрах. Фото позволяет рассмотреть, что под эффектным облегающим платьем нет белья. Образ девушка дополнила высокой прической с несколькими свободными прядями, обрамляющими лицо и легким макияжем.

Ощущая себя принцессой, - подписала фото модель.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
instagram.com/emrata/

Подписчики оставили к снимку множество комментариев, в которых наделали Эмили комплиментов. К слову, актриса и певица Ванесса Хадженс отметила, что Эмили на фото напоминает суперзвезду Сальму Хайек.

Ранее мы писали, что Кайя Гербер засветила тату на фото без белья.

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Теги: Эмили Ратаковски, без белья, откровенные наряды
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Источник: IVONА bigmir)net

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