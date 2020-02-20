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Мне говорили "пожалеешь": Седокову раскритиковали за смену имиджа

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Певица спросила мнения поклонников о новой прическе и нарвалась на критику .

Мне говорили
Мне говорили "пожалеешь": Седокову раскритиковали за смену имиджа
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова уже во всю ощущает в воздухе весну - и решила кардинально сменить прическу. Артистка впервые обрезала челку - и продемонстрировала результат подписчикам в Инстаграм. В подписи звезда отметила, что все ее знакомые в один голос твердили, что Анна пожалеет о таком шаге, и только стилист поддержал ее решение. В конце поста Седокова предложила фолловерам проголосовать - нравится им челка звезды или нет.

Мои весенние перемены.

99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое ❤❤❤ !
И спасибо салону Асти @astiselfmade , за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите к @3.33_byasti.

Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет? - написала Седокова.

Мне говорили
Мне говорили "пожалеешь": Седокову раскритиковали за смену имиджа
instagram.com/annasedokova

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Неожиданно подписчики Анны очень критично отнеслись к ее новой прическе - и отметили, что с челкой певица выглядит намного старше.

  • Неа🙌без чёлки ты моложе..
  • Челка это ужас👎
  • Вы красотка, но всё таки без чёлки было лучше 👌
  • Челкаа???😱
  • Без челки круче, но для весенних перемен вполне)
  • Мне без челки больше нравится ) но в любом случае красотка и так и так 👍🏽
  • возраста добавила челочка🙄
  • Нет.Вам лучше без неё 🤔, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала в клипе поцелуй с Янисом Тиммой.

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Теги: Анна Седокова, прическа, челка, критика
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  20.02.2020, 14:37
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pусский
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