Певица спросила мнения поклонников о новой прическе и нарвалась на критику .

Мне говорили "пожалеешь": Седокову раскритиковали за смену имиджа instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова уже во всю ощущает в воздухе весну - и решила кардинально сменить прическу. Артистка впервые обрезала челку - и продемонстрировала результат подписчикам в Инстаграм. В подписи звезда отметила, что все ее знакомые в один голос твердили, что Анна пожалеет о таком шаге, и только стилист поддержал ее решение. В конце поста Седокова предложила фолловерам проголосовать - нравится им челка звезды или нет.

Мои весенние перемены.



99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое ❤❤❤ !

И спасибо салону Асти @astiselfmade , за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите к @3.33_byasti. Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет? - написала Седокова.

Мне говорили "пожалеешь": Седокову раскритиковали за смену имиджа instagram.com/annasedokova

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Неожиданно подписчики Анны очень критично отнеслись к ее новой прическе - и отметили, что с челкой певица выглядит намного старше.

Неа🙌без чёлки ты моложе..

Челка это ужас👎

Вы красотка, но всё таки без чёлки было лучше 👌

Челкаа???😱

Без челки круче, но для весенних перемен вполне)

Мне без челки больше нравится ) но в любом случае красотка и так и так 👍🏽

возраста добавила челочка🙄

Нет.Вам лучше без неё 🤔, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала в клипе поцелуй с Янисом Тиммой.

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