Артистка написала длинный пост о том, что может вывести ее из себя.

"Хорошая девочка": Седокова засветила декольте и пожаловалась на дураков instagram.com/annasedokova

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Эпатажная экс-участница группы ВИА-гра Анна Седокова, которая в последнее время не сходит со страниц прессы из-за романа с молодым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, удивила подписчиков новым постом. В Инстаграм артистка, которую частенько обвиняют в распаде семьи Тиммы, написала, что считает себя "хорошей девочкой" и объяснила фолловерам, как правильно ею быть. Однако, Анна заметила, что некоторые вещи все же выводят ее из себя - например глупые разговоры "мудаков". Публикацию певица дополнила своим снимком в откровенном наряде с глубоким декольте.

Я ненавижу глупые разговоры, алчных людей и мудаков. И это нормально. И я люблю эту часть меня точно так же, как доброту и честность. Хорошая девочка не должна быть всепрощающей дурочкой ) Хорошая девочка может быть сильной и дерзкой! - написала Седокова.

"Хорошая девочка": Седокова засветила декольте и пожаловалась на дураков instagram.com/annasedokova

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