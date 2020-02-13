Дочь Седоковой рассказала, как сложно быть ребенком знаменитости

Алина Белькевич призналась, что ранее думала, что ей жутко не повезло с мамой.

Старшая дочь певицы Анны Седоковой от футболиста Валентина Белькевича, Алина Белькевич впервые откровенно рассказала о жизни со звездной мамой.

Читай также: Снова замуж?: Седокова показала страстный поцелуй с Тиммой и намекнула на брак

На своей странице в Инстаграм 15-летняя девочка опубликовала пост, в котором рассказала всю правду о том, как сложно быть дочерью знаменитости.

По словам Алины, когда она жила в США, то не знала, что ее мама - звезда. Однако, когда в 11 лет переехала в Москву, в школе начала замечать особое отношение к себе со стороны других детей. Девочка призналась, что в тот момент чувствовала себя несчастной.

“Когда мне было 11 лет, я переехала в Москву. Я сразу же пошла в школу и поняла, что некоторые люди очень странно со мной общаются, но так как этого никогда раньше не происходило со мной , я не обращала на это внимания. Прошёл один год, потом второй и я начала понимать , что что-то не так. Такое чувство было, что я не человек, а какая-та выставка в музее. У каждого второго была своя личная цель для общения со мной и я начала думать, что иметь такую маму отвратительно (я очень люблю свою маму, я просто имею ввиду иметь маму с таким статусом и такой популярностью). Я была злая на весь мир, думала , что мне жутко не повезло и считала себя безумно несчастливой“, - написала Алина.

Читай также: Анна Седокова показала постельное фото с Янисом Тиммой

Справиться с депрессией девочке помогла ее мама Анна Седокова. Она дала дочери совет, который помог Алине взглянуть на ситуацию по-другому.

“Потом один умный человек сказал мне одну очень важную фразу, “Ты никаким образом не поменяешь свою маму и не откажешься от неё, поэтому используй это в свою пользу“. Мне кажется, что все уже догадались, что эти слова мне сказала моя мама😂 В общем, я начала думать по другому и поняла , что я есть я. Я никаким образом не поменяю свою семью , но я могу поменять себя. На самом деле , иметь такую маму просто супер. Везде есть свои минусы конечно , но этот человек - моя мотивация. Благодаря ей, у меня есть всё. Я очень рада , что она у меня такая крутая и мне совершенно без разницы кто, что говорит за моей спиной и зачем со мной кто-то дружит, ведь вместе мы можем пройти любой путь“, - поделилась Алина Белькевич.

Анна Седокова с дочерью Алиною Скриншот

Ранее Седокова кардинально сменила имидж и рассказала, что нужно для счастья.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.