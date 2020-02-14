Анна Седокова выставила в Сеть видео с Тиммой и написала о своей любви к нему .

С тобой я ребенок: Седокова поцеловалась на людях с Тиммой и возмутила Сеть instagram.com/annasedokova

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Эпатажная певица Анна Седокова, которая не так давно закрутила роман с женатым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, не осталась в стороне от признаний в Сети. В День Валентина сексапильная звезда выставила видео, на котором в свете вспышек фотоаппаратов на мероприятии “100 самых стильных“ целует своего возлюбленного. Пост Седокова дополнила признанием в любви. Анна написала, за что любит Тимму и “покаялась в своих грехах“.

Через несколько минут, самолёт унесёт меня в другой город и в этот день мы с тобой @janis.timma будем не вместе, но это утро было нашим ❤️

Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! Каждый день мотивировал меня становиться круче и обсуждал мои бесконечные новые проекты!

С тобой я ребёнок. Такой маленький и защищённый тобою. Ты можешь дурачиться со мной на самых важных мероприятиях, как на этом видео, на премии @gqrussia и не переживать, что скажут люди. Ведь ты смотришь на все это свысока ❤️

С тобой все на своих местах. Даже мои постоянно разбросанные вещи. Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ТЫ❤️

С Днём Влюблённых, Моя Огромная Любовь! - написала Седокова.

Также Анна призналась, какой подарок преподнесла любимому:

И пусть мои подарок тебе не сомкнулся на запястье, значит, сегодня я подарю тебе наш клип на #ИгристоеДетка, ведь премьера через пару часов 😂❤️

P.S.Шутка. Все под контролем 😎 ЛЮБЛЮ!!!

И С Праздником всех ещё раз ❤️, - написала Анна.



❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Boooo ....Мы делаем друг друга лучше, помогаем, поддерживаем. А любовь это наша мотивация. 😍, - прокомментировал Тимма.

С тобой я ребенок: Седокова поцеловалась на людях с Тиммой и возмутила Сеть Скриншот с видео

Подписчики Анны по-разному отреагировали на публикацию: части видео понравилось, однако, многие фолловеры отметили, что такая “публичность“ выглядит искусственно и рекламно.

Ранее мы писали, как украинские звезды поздравили подписчиков с Днем Валентина.

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