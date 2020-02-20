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Ого, какой разрез: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем

Комментариев: 4
Екатерина Репяхова снялась в свадебном наряде с макси-декольте .

Ого, какой разрез: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем
Ого, какой разрез: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем
instagram.com/repyahovakate

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Невеста украинского артистка 54-летнего Виктора Павлика - его арт-директор Екатерина Репяхова показала поклонникам свое шикарное свадебное платье. Ранее Катя уже заинтриговала фолловеров полупрозрачным аутфитом, добавив фото, сделанное со спины. Теперь же 25-летняя красотка выставила в Инстаграм еще один кадр, на котором показала верх пикантного наряда из белого кружева с очень глубоким декольте. На фото видно, что у платья удлиненные рукава. 

Неужели, я невеста🙈🥰, - подписала снимок Екатерина.

Ого, какой разрез: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем
Ого, какой разрез: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем
instagram.com/repyahovakate

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Подписчики Репяховой рассыпались в комплиментах и лишь некоторых смутило очень глубокое декольте на платье девушки:

А разрез такой так и должен быть или не застегнула еще😁 и поздравляю тебя), - написали в Сети.

 

Однако, все может быть не так просто, как кажется - в Сториз Катя добавила еще несколько фото в разных свадебных нарядах и отметила, что пока не может определиться, но платьев точно будет 2.

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова
instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова
instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Павлик с невестой поучаствовали в семейном шоу на ТВ.

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Теги: Екатерина Репяхова, Виктор Павлик, свадебное платье
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  20.02.2020, 13:33
Оценка:  +1
гость
Дед Павлик её ещё в 14 лет оприходовал, с тех пор уже не юная.
гость  (аноним)  20.02.2020, 13:31
Оценка:  +1
гость
Село в город ввезти можно, но вывезти никак.
!  (аноним)  20.02.2020, 13:28
Оценка:  +1
!
та ну пляяяяять !!! ЮНАЯ ??? 25 ЛЕТ ! Юная? совсем е*банулись чёле? ЮНАЯ ! Юность - это 15, это уже потасканная шмара, которая дедом Павликом не побрезговала, Юная.... ох дебилы блин!
гость  (аноним)  20.02.2020, 13:20
Оценка:  +1
гость
Село-сельское!
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