Екатерина Репяхова снялась в свадебном наряде с макси-декольте .

Ого, какой разрез: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем instagram.com/repyahovakate

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Невеста украинского артистка 54-летнего Виктора Павлика - его арт-директор Екатерина Репяхова показала поклонникам свое шикарное свадебное платье. Ранее Катя уже заинтриговала фолловеров полупрозрачным аутфитом, добавив фото, сделанное со спины. Теперь же 25-летняя красотка выставила в Инстаграм еще один кадр, на котором показала верх пикантного наряда из белого кружева с очень глубоким декольте. На фото видно, что у платья удлиненные рукава.

Неужели, я невеста🙈🥰, - подписала снимок Екатерина.

Ого, какой разрез: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем instagram.com/repyahovakate

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Подписчики Репяховой рассыпались в комплиментах и лишь некоторых смутило очень глубокое декольте на платье девушки:

А разрез такой так и должен быть или не застегнула еще😁 и поздравляю тебя), - написали в Сети.

Однако, все может быть не так просто, как кажется - в Сториз Катя добавила еще несколько фото в разных свадебных нарядах и отметила, что пока не может определиться, но платьев точно будет 2.

Екатерина Репяхова instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Павлик с невестой поучаствовали в семейном шоу на ТВ.

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