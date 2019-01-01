Звезда "Танцев со звездами 2019" показала редкое фото с мамой

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир запостила семейное фото.

Известная украинская ведущая, звезда утреннего шоу “Сніданок з 1+1“ и участница проекта “Танцы со звездами“ Людмила Барбир поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала селфи, где она вместе с мамой позирует возле входа в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова. В описании к снимку Людмила призналась, что уговорила маму пройти обследование.

“Чи часто вам доводиться переконувати своїх батьків щодо вчасної діагностики і лікування? Мені - так!! Після довгих років хвороби серця мамуся, нарешті, викроїла час для себе і приїхала на повне обстеження в інститут Амосова. Тепер можна видихнути, процедури позаду, лікування призначено. От як нам навчитись не відкладати здоров'я на завтра?! Бережіть себе і своїх близьких!“, - написала Барбир.

Мама Людмилы Барбир Скриншот

Ранее Ризатдинова с Остапчуком и Барбир повторили образы культового сериала “Династия“.

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