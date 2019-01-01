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Ризатдинова с Остапчуком и Барбир повторили образы культового сериала "Династия"

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Звезды участвовали в яркой фотосессии в рамках рекламы украинского бренда .

Ризатдинова с Остапчуком и Барбир повторили образы культового сериала
Ризатдинова с Остапчуком и Барбир повторили образы культового сериала "Династия"
instagram.com/anna_rizatdinova

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, финалистка шоу "Танцы со звездами"-2019 Анна Ризатдинова поразила Сеть яркими фото в ретро-образе. В Инстаграм спортсменка выставила несколько снимков, на которых она с телеведущими Владимиром Остапчуком и Людмилой Барбир перевоплотились в героев сериала "Династия", который выходил в 1980-х. Судя по всему, фото были сделаны для рекламной кампании ювелирного бренда. 

Признавайтесь , кто помнит культовый сериал "Династия"? Как вам образы?) - написала Ризатдинова.

instagram.com/anna_rizatdinova

instagram.com/anna_rizatdinova

instagram.com/anna_rizatdinova

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Подписчики отметили, что всем троим знаменитостям образы очень идут. В частности, комментарий оставила и певица Оля Полякова, которая написала, что не узнала никого из героев "Династии".

  • Никого не узнаю))) - написала Полякова.
  • Неважно )) главное , что все красивые 😂, - пошутила в ответ Ризатдинова.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова рассказала об отношениях с олигархом Онищенко. 

 

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Теги: сериал Династия, Анна Ризатдинова, Владимир Остапчук, Людмила Барбир
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Источник: IVONA bigmir)net

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