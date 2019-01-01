Людмила Барбир призналась, что у нее есть японские корни

Людмила Барбир снялась в соблазнительной фотосессии и рассказала о японских корнях.

Известная телеведущая утреннего шоу Сніданок з 1+1, актриса, а теперь и участница нового сезона обновленных Танцев со звездами Людмила Барбир появилась на обложке журнала Единственная в соблазнительном образе.

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В номере телеведущая предстает перед читателями в элегантном платье сапфирового цвета с одним открытым плечом и массивными серьгами. Многие поклонники в соцсетях уже отметила, что Барбир имеет сходство с популярной голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

На страницах Единственная Людмила Барбир впервые рассказала, что у нее течет японская кровь.

Людмила Барбир на обложке "Единственной" пресс-служба

Как известно, телеведущая вместе с коллегой Русланом Сеничкин исследовала свое происхождение с помощью теста ДНК в американской лаборатории.

“Я была удивлена ​​полученными данными, что во мне бурлит такая смесь! (Смеется - прим.ред.) Кроме нашей гуцульской, европейской крови, в этническом составе моей ДНК есть несколько процентов из Уэльса, Шотландии, Ирландии и Японии, а также евреев Ашкенази. Узнав об этом, мне теперь хочется более детально разобраться в моем происхождении, поэтому я обратилась к историку, который исследует архивные документы“, - поделилась Людмила Барбир.

Людмила Барбир и Руслан Сеничкин пресс-служба

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Телеведущая также рассказала, как сама отреагировала на неожиданные для нее ДНК-исследования, а также, что сказала ее мама и муж.

“У меня было удивление и гордость. Мне захотелось еще больше исследовать свое происхождение и я намерена сделать расширенный тест. Хочу еще больше узнать подробности о культуре Уэльса, японскую культуру и евреев Ашкенази, ведь это мои корни. Мои родители вообще не догадывались, что у меня есть такие корни, но были приятно удивлены. Мама сказала: “Интересно, это по моей линии или по папиной?“. А вот муж не был удивлен. Он сказал, что всегда подозревал, что у меня есть что-то из Японии. Также его не удивило уэльский кровь и кровь евреев Ашкенази. Пошутил, что всегда знал, что у меня есть немного Сары (смеется - прим.ред.)“.

Людмила Барбир пресс-служба

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Кроме, вышеупомянутых корней, у Людмилы Барбир еще в жилах течет кровь Восточной Европы, балканских стран и даже корейская!

Напомним, коллега Людмилы Барбир со Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин также ранее делал ДНК-исследования своей крови и оказалось, что у него течет турецкая кровь и большой процент стран Прибалтики. Теперь Людмила и Руслан вместе с историками уже будут подробнее исследовать свои генеалогические деревья.