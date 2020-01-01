Никита Добрынин назвал причины расставания с первой женой

Участник 9 сезона шоу "Холостяк" признался, почему распался его брак.

Известный украинский ведущий, главный редактор журнала XXL и участник 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин вместе со своей невестой Дашей Квитковой принял участие в программе Анатолия Анатолича “Зе Интервьюер“.

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Во время интервью Никита рассказал о первом браке. Артист признался, что у него с экс-супругой был сложный период. По словам звезды, семейная жизнь превратилась в соревнование, кто из них двоих успешнее. Чтобы разобраться в отношениях с женой, Добрынин организовал поездку в Париж.

“Для меня было важно честно, открыто поговорить. К сожалению, моя инициатива не принесла никаких хороших результатов. Отношения уже были сломанными. Наша семейная жизнь превратилась в соревнование. И здесь речь идет не о финансах, а об успехах. Ты достигаешь успехов в своей сфере, но в какой-то момент вы начинаете друг друга обесценивать. Не знаю почему так происходит“, - признался Никита.

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Также ведущий признался, что сейчас не общается с бывшей супругой. Кроме того, артист отметил, что никогда ей не изменял.

“Я никогда ей не изменял. Не было ни повода, ни желания. Если я начинаю строить отношения, то отношусь к ним серьезно. После развода мы не остались друзьями. Не понимаю людей, которые могут общаться, когда разошлись. У меня так не получается. Мы не общаемся, каждый живет своей, я надеюсь, счастливой жизнью“, - поделился Добрынин.

Ранее Дарья Квиткова поделилась впечатлениями о статусе невесты.

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