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Она сказала "Да!": Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой

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Ведущий Никита Добрынин сообщил в соцсети о помолвке с Дашей Квитковой.
Она сказала "Да!": Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой
instagram.com/kvittkova

Украинский ведущий, главный герой 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин поделился с подписчиками радостной новостью. Во время отдыха на острове Бали он сделал предложение своей возлюбленной, победительнице “Холостяка“ Даше Квитковой.

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На странице ведущего в Instagram появилось фото, где он обнимает невесту, которая в это время демонстрирует на камеру помолвочное кольцо. Кроме того, 32-летний Добрынин опубликовал видео, на котором можно увидеть, как он становится на одно колено и делает предложение 21-летней Квитковой.

“Она сказала “Да!“ ❤️“, - лаконично написал Никита.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Она сказала «Да!» ❤️

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

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Даша также разместила несколько фотографий и видео с будущим супругом. На снимках девушка запечатлена в коротком розовом платье, а Никита одет в белую рубашку и бежевые шорты.

“Наше Новое Начало💗 I said “Yes”💍“, - подписала Квиткова ролик с моментом предложения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I said “Yes”💍

Допис, поширений Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой самый лучший мужчина💗

Допис, поширений Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova)

Ранее Квиткова и Добрынин повторили образы из фильма “Мистер и миссис Смит“.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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