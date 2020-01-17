Она сказала "Да!": Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой

Ведущий Никита Добрынин сообщил в соцсети о помолвке с Дашей Квитковой.

Украинский ведущий, главный герой 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин поделился с подписчиками радостной новостью. Во время отдыха на острове Бали он сделал предложение своей возлюбленной, победительнице “Холостяка“ Даше Квитковой.

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На странице ведущего в Instagram появилось фото, где он обнимает невесту, которая в это время демонстрирует на камеру помолвочное кольцо. Кроме того, 32-летний Добрынин опубликовал видео, на котором можно увидеть, как он становится на одно колено и делает предложение 21-летней Квитковой.

“Она сказала “Да!“ ❤️“, - лаконично написал Никита.

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Даша также разместила несколько фотографий и видео с будущим супругом. На снимках девушка запечатлена в коротком розовом платье, а Никита одет в белую рубашку и бежевые шорты.

“Наше Новое Начало💗 I said “Yes”💍“, - подписала Квиткова ролик с моментом предложения.

Ранее Квиткова и Добрынин повторили образы из фильма “Мистер и миссис Смит“.

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