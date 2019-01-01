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Квиткова и Добрынин повторили образы из фильма "Мистер и миссис Смит"

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Квиткова поздравила Добрынина с днем рождения неожиданным постом.
Квиткова и Добрынин повторили образы из фильма "Мистер и миссис Смит"
Квиткова и Добрынин повторили образы из фильма "Мистер и миссис Смит"
instagram.com/kvittkova

Победительница проекта “Холостяк 9“, избранница ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова поздравила возлюбленного с днем рождения оригинальной публикацией. 30 декабря Никите исполнилось 32 года.

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По случаю праздника девушка Добрынина опубликовала новое совместное фото. На нем влюбленные позируют на отдельных диванах и вид у них как после ссоры. Квиткова одета в светлый топ, кожаную куртку и кожаные штаны. А именинник запечатлен в футболке цвета хаки и светлых джинсах.

К этому снимку Даша прикрепила кадр из кинофильма “Мистер и миссис Смит“, где главные герои сидят в креслах на приеме у семейного психолога. Таким образом, Квиткова намекнула, что она с Никитой решили повторить образы Питта и Джоли из этой картины.

“С др💗“, - лаконично подписала снимки Даша Квиткова.

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Квиткова и Добрынин устроили горячую фотосессию в белье.

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Теги: Даша Квиткова, Мистер и Миссис Смит, Никита Добрынин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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